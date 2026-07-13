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Modna kreatorka Verica Rakočević i njen 35 godina mlađi suprug Veljko Kuzmančević, spakovali su kofere i pobegli od gradske gužve.

Zajedno su otišli na letovanje, a Verica se ubrzo oglasila putem Instagrama i sa svojim pratiocima podelila fotografiju sa plaže.

Kreatorka i njen mlađu muž uživali su u kupaćim kostimima, dok su odmarali na ležaljkama, štiteći se od sunca.

Verica Rakočević i njen mlađi suprug Veljko uživaju na letovanju, deleći trenutke sa plaže na Instagramu. Ljubav i sloboda su ključ njihove sreće. Foto: Printscreen

Vesna je nosila žuti kupaći kostim i šešir od slame, a Veljko je imao minijaturne kupaće gaće i kačket i naočare za sunce na glaci.

Pored same fotografije, ogromnu pažnju privukla je i poruka koju je Verica Rakočević napisala uz objavu:

- Za sreću je potrebna sloboda. Motor, more, sunce i samo nebo je granica - napisala je modna kreatorka, a objavu je podelio i njen muž.

"Priča se da me izdržava"

Modna kreatorka Verica Rakočević i muzičar Veljko Kuzmančević u braku su od 2013. godine.

Iako su nailazili na kritike javnosti zbog velike razlike u godinama, par je svojim primerom pokazao da su sve prepreke i razlike premostive kada postoji ljubav i poštovanje.

Malo ko zna je da je par potpisao predbračni ugovor o čemu su u javnosti ranije govorili.

Poznati par je pre venčanja potpisao predbračni ugovor, o čemu je muzičar otvoreno govorio u javnosti.

- Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je Veljko Kuzmančević, pa izneo još detalja:

1/7 Vidi galeriju Veljko i Verica Rakočević Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Fejsbuk

- Verica ima troje dece i njima treba da ostane kuća koju je ona napravila i za koju se borila ceo život. To je apsolutno normalna stvar, kao što je normalno da to što su moji roditelji stekli ostane meni. Naš odnos nije standardan, sve je drugačije - dodao je on.

Veljko je dodao da ne troši novac svoje žene, već isključivo svoj.

- Ne, služim se isključivo svojim novcem koji zarađujem. Čak i svoje kazne koje imam plaćam sam, što je sasvim normalno i logično. Znaš da ima ono možeš da platiš pola, nikad nisam platio pola, nego eto došao mi je izvršitelj. I sad zamisli da takav čovek treba da ima porodicu i decu. To je ta vrsta slobode, i u toj slobodi i neodgovornosti se prave greške - rekao je Veljko Kuzmančević svojevremeno, koji je 35 godina mlađi od supruge.

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