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Sukob između porodica Durdžić i Marinković dobija sve šokantniju dimenziju. Nakon teških uvreda koje je Radomir Taki Marinković izneo na račun Asminovih roditelja, oglasio se Mustafa Durdžić i bez dlake na jeziku očitao lekciju ocu Maje Marinković.

Sve je kulminiralo kada je Taki, u svom prepoznatljivom stilu, žestoko isprozivao Mustafu i njegovu suprugu Mevlidu, nazivajući ih "monstrumskim gibaničarima". Otac Maje Marinković je tom prilikom izjavio da oni "dave i kuvaju u supi" njegovo dete, a potom izneo i šokantnu opasku da ne može da veruje da je Maja svog psa Lea zamenila "tom džukelom", aludirajući na Asmina Durdžića.

Ovakve reči izazvale su hitnu reakciju Asminovog oca. Mustafa Durdžić je u opširnom odgovoru jasno stavio do znanja da ne želi da se spušta na Takijev nivo, ali je morao da zaštiti svoj ugled.

1/7 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

- Ja nisam nikakav "gibaničar", niti se na bilo koji način želim porediti sa vama. Diplomirao sam građevinarstvo još davne 1982. godine, u vreme kada mnogi nisu znali ni abecedu ni tablicu množenja. Svoj život sam izgradio radom, znanjem i poštenjem, a ne medijskim nastupima - odbrusio je Mustafa i istakao da se Taki ponaša kao da je i sam učesnik rijalitija umesto da se izvini za ćerkine ispade.

Ono što je Mustafu posebno razbesnelo jesu Takijeve skandalozne tvrdnje o Staniji Dobrojević.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- Kod mene ste izgubili poštovanje onog trenutka kada sam pročitao vašu izjavu da ste "spavali sa Stanijom u WC-u". Znam ko spava u WC-u, a znam i ko spava u najskupljem hotelu. Pravi muškarac u našim godinama ne priča o svojim doživljajima, to rade momci u pubertetu - bio je oštar Durdžić za "Pink", dodajući da takvu laž ne bi izgovorio ni "da ga streljaju", te da veruje da Taki pomenutu ženu nije ni takao prstom.

"Uticaću na Asmina"

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Na kraju, Durdžić je naglasio da je on samo gost u Srbiji i da od Takija očekuje osnovno poštovanje i gostoprimstvo.

Ipak, javno je izneo jasan predlog kako bi se ova medijska sapunica iz "Elite" konačno okončala:

- Uticaću na svog sina Asmina da se ne druži sa vašom kćerkom. Molim vas da i vi utičete na svoju ćerku da se udalji od Asmina i porodice Durdžić. Bar toliko možemo učiniti jedni za druge - zaključio je Mustafa.