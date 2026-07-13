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Pevač i bivši zadrugar Mikica Bojanić otvorio je dušu o porodici i progovorio o bolnoj temi - sinu koji ima autizam.

Mikica je na početku istakao koliko je ponosan na skladan brak sa suprugom Dušicom.

- Da i zajedno smo već osamnaest godina i na prvu sam znao da je ona ta i rekao sam sebi da ću da je oženim. Brzo sam je verio i posle tri meseca smo napravili svadbu i sada imamo troje prelepe dece i ponosan sam na taj brak - priča on.

O sinu koji ima autizam

1/11 Vidi galeriju Mikica Bojanić Foto: Zorana Jevtić

Bojanić je zatim progovorio o sinu, a na pitanje da li je poželeo da umre kada je saznao da njegov naslednik ima autizam, odgovorio je kratko "da" i nastavio:

- Jednostavno samo saznanje koje nikome ne bih poželeo, pa sama činjenica od saznanja pa kroz odrastanje da nikako ne mogu da mu pomognem to su neke stvari koje mogu da razumeju samo ljudi koji imaju tako nešto. Pomirio sam se sa tim, ali sve je velika borba. Često pomislim to da bolest pređe na mene kada dođem u fazu da vidim šta se dešava i da nema pomoći sve bih uradio da mogu da mu pomognem, a ne samo da pređe. Ne postoji stvar u životu koju ne bih uradio da ga izlečim od toga - rekao je za Blic pevač.

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- Ne, mi smo samo bili dobri i provodili vreme u “Eliti“. Bili smo prisni prijateljski i čak je par puta njena porodica provlačila nešto kroz pismo, ali mi smo bili samo prijatelji.

O odnosu sa Zoricom Marković

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

- Mi smo samo imali određene sukobe, a pre toga smo se viđali i nismo imali sukobe. Sve se odnosi na njene postupke koje nisam očekivao od nje, a dešavalo se u rijalitiju. Nemam ništa protiv nje i ne mrzim je.

Kurir.rs/Blic