JELENA KARLEUŠA ŠAKOM KRENULA NA NOVINARA KOJI JE POMEŠAO PINKOVE ZVEZDE I ZVEZDE GRANDA! Isplivao je i SNIMAK, evo šta se onda desilo
Nakon što je pomešao "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda", pevačica je kroz šalu krenula da ga udari i odmah mu stavila do znanja da je napravio veliki lapsus.
Novinar Božo Dobriša najpre je upitao Jelenu Karleušu da li je zvala Daru Bubamaru, na šta je pevačica kratko odgovorila:
- Daru nisam zvala, ali evo ima otvoren poziv - rekla je Jelena.
Nedugo zatim usledilo je pitanje o muzičkom takmičenju, ali je novinar napravio lapsus.
- Zvezde Granda, ustvari Pinkove zvezde... - započeo je pitanje.
Odmah reagovala
Karleuša je odmah reagovala, kroz osmeh ga ispravila i u šali zamahnula rukom ka njemu, kao da će ga udariti.
- Velika greška. Kako si smeo da napraviš taj lapsus? Trebaju da ti daju 20 odsto manju platu - poručila je pevačica kroz smeh.
Nakon toga novinar se ispravio i postavio pitanje o članovima žirija.
- Svi iz "Zvezda Granda", članovi žirija, žele u "Pinkove zvezde", pa da li će biti mesta? - glasilo je pitanje.
Karleuša je i na to imala spreman odgovor.
- Ko hoće? Dara? Jedna može - poručila je Jelena, aludirajući na mogućnost da se Dara Bubamara pridruži žiriju.
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