Slušaj vest

Nakon što je pomešao "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda", pevačica je kroz šalu krenula da ga udari i odmah mu stavila do znanja da je napravio veliki lapsus.

Novinar Božo Dobriša najpre je upitao Jelenu Karleušu da li je zvala Daru Bubamaru, na šta je pevačica kratko odgovorila:

- Daru nisam zvala, ali evo ima otvoren poziv - rekla je Jelena.

Nedugo zatim usledilo je pitanje o muzičkom takmičenju, ali je novinar napravio lapsus.

- Zvezde Granda, ustvari Pinkove zvezde... - započeo je pitanje.

Odmah reagovala

Karleuša je odmah reagovala, kroz osmeh ga ispravila i u šali zamahnula rukom ka njemu, kao da će ga udariti.

- Velika greška. Kako si smeo da napraviš taj lapsus? Trebaju da ti daju 20 odsto manju platu - poručila je pevačica kroz smeh.

Nakon toga novinar se ispravio i postavio pitanje o članovima žirija.

Slika zaslona 2026-07-13 u 22.25.49.jpg
Foto: Printscreen

- Svi iz "Zvezda Granda", članovi žirija, žele u "Pinkove zvezde", pa da li će biti mesta? - glasilo je pitanje.

Karleuša je i na to imala spreman odgovor.

- Ko hoće? Dara? Jedna može - poručila je Jelena, aludirajući na mogućnost da se Dara Bubamara pridruži žiriju.

Ne propustiteStarsDESINGERICA ODLAZI IZ "PINKOVIH ZVEZDA", A DARA BI KOD KARLEUŠE! Otkrivamo sve detalje novih sezona popularnih muzičkih takmičenja - Ovome se niko nije nadao
Desingerica Dara Bubamara
Stars"JELENA I JA UVEK IMAMO KONFLIKTE, SA ZORICOM SAM U PRIMIRJU" Viki Miljković otkrila sve o odnosu sa kolegama iz žirija "Pinkovih zvezda"
IMG-20250903-WA0195.jpg
StarsKO ĆE OSVOJITI PUBLIKU? Novinari Kurir televizije o žiriju "Pinkovih zvezda" i "Zvezda Granda": Od njih se očekuju svađe - Već tokom audicija je bilo burno
pinkovr zvezde.jpg
StarsJK KONAČNO PRIZNALA DA LI JE NOVA PESMA POSVEĆENA DUŠKU! Spomenula i Daru Bubamaru: Jedna stvar je plaši...
karleusa_stimac_22042026_0022.JPG

 Pogledajte dodatni snimak:

22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv