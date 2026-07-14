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Pevač Žarko Gligić privukao je pažnju javnosti kada je pevao na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović. On je sada otkrio detalje tajnog veselja koje je organizovao otac bebe kojeg pevačica krije od javnosti.

Žarko je rekao da je iskoristio interesovanje publike i javnosti koje je zadobio kada je pevao kod Milice na proslavi.

- Našao sam se u žiži javnosti kada sam kod Milice Todorović pevao na rođenju sina, tada je sve eskaliralo i medijski sam bio ispraćen. To mi je bila dobra odskočna daska. Milica nije bila tu te večeri, pevam ja dugo njima, tom društvu na slavljima. To mi je drago i čast mi je - rekao je.

1/8 Vidi galeriju Proslava rođenja deteta Milice Todorović Foto: printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

- Ljudi vezuju njih za podzemlje, ali svi ti opasni momci to su dase koje uvek ispoštuju sVe i uvek se dobro prođe kod njih na slavljima i nema nikakvih problema kod njih. Oni uvek daju dobar bakšiš, kada je rođenje i veselje uvek dobro časte.

Na pitanje da li mu je neko zamerio što se oglašavao s obzirom da je Milica detalje slavlja držala u tajnosti, pevač kaže:

- Niko mi nije zamerio što sam se oglašavao, tako se namestilo. Ja sam tu pozvan kao pevač. Tek sam te večeri saznao da se to taji, nema problema, ja sam čovek koji će da ispoštuje.

Sin joj je ispunjenje svih želja

Milica je nakon porođaja bila jako emotivna, pa se tada oglasila porukom.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica.

Inače, Milica se nakon porođaja našla u središtu skandala kada se za medije oglasila žena oca njenog deteta.