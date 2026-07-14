VELJKO I BOGDANA LUDUJU NA DNEVNOJ ŽURKI NA KIPRU: Bogdana u bikiniju, prava bomba posle tri porođala, on s kapicom na glavi đuska (VIDEO)
Veljko Ražnatović sa porodicom uživa na Kipru gde ima porodičnu vilu, a sada je pokazao kako se provode.
Veljko je podelio snimak sa dnevne žurke gde su on i Bogdana uživali u muzici i dobrom provodu. On je na glavi nosio plavi šešir i naočare za sunce, a u jednom trenutku je okrenuo kameru ka Bojani koja je sedela za stolom u baru na plaži.
Bogdana je bila u bež kupaćem kostimu, a kako nije aktivna na društvenim mrežama nju nemamo često prilike da vidimo u bikiniju. Mnogi su primetili da je prezgodna i da nakon tri porođaja ima devojačku liniju.
Na Kipru imaju vilu od 600 kvadrata
Ceca Ražnatović godinama je vlasnica luksuzne nekretnine na Kipru. Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.
U okviru svoje vile Ražnatovići imaju i ogroman bazen, a svaki detalj uređen je baš po njihovom ukusu.
- Želela sam nešto egzotično, lepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je doneo fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mesečno otplaćujem - kazala je Ceca Ražnatović jednom prilikom u "Amidži šou".
- Imam komšije Irance, Kiprane i Ruse s kojima imam sjajan odnos. To su ostvareni ljudi kojima ništa ne znači moja slava u Srbiji. U Aja Napi je predivno leto, a prija mi i da odem tamo kad u Srbiji zahladni. Dragocen mi je mir koji imam u mojoj drugoj kući - rekla je ranije Ceca.