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Veljko Ražnatović sa porodicom uživa na Kipru gde ima porodičnu vilu, a sada je pokazao kako se provode.

Veljko je podelio snimak sa dnevne žurke gde su on i Bogdana uživali u muzici i dobrom provodu. On je na glavi nosio plavi šešir i naočare za sunce, a u jednom trenutku je okrenuo kameru ka Bojani koja je sedela za stolom u baru na plaži.

Bogdana je bila u bež kupaćem kostimu, a kako nije aktivna na društvenim mrežama nju nemamo često prilike da vidimo u bikiniju. Mnogi su primetili da je prezgodna i da nakon tri porođaja ima devojačku liniju.

00:04 Veljko i Bogdana uživaju na Kipru Izvor: instagram/ac3isb4ck

Na Kipru imaju vilu od 600 kvadrata

Ceca Ražnatović godinama je vlasnica luksuzne nekretnine na Kipru. Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

U okviru svoje vile Ražnatovići imaju i ogroman bazen, a svaki detalj uređen je baš po njihovom ukusu.

- Želela sam nešto egzotično, lepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je doneo fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mesečno otplaćujem - kazala je Ceca Ražnatović jednom prilikom u "Amidži šou".

1/5 Vidi galeriju Cecina vila na Kipru Foto: printscreen YT, Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube, Printscreen