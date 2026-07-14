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Viktor Živojinović, sin pevačice Lepe Brene i nekadašnjeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, dane odmora provodi na moru, a fotografijama i snimcima koje objavljuje na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju pratilaca.

Osim prizora sa letovanja, pažnju su privukli i komentari ispod njegovih objava. Jedan pratilac mu je uputio šaljivu opasku da bi trebalo da obrije pazuhe, na šta je Viktor uzvratio duhovitim odgovorom.

– Kad budeš kupio tu kareru koju držiš na profilnoj fotografiji, ja ću da se obrijem – napisao je Brenin naslednik, aludirajući na fotografiju automobila koju korisnik ima na svom profilu.

Njegov odgovor izazvao je brojne reakcije, dok je na pojedine komentare odgovarao i emotikonima srca i poljubaca, pokazujući da mu internet šale nisu strane.

Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

Uživa sa Brenom

Istovremeno, Lepa Brena uživa u letnjem odmoru daleko od gradske vreve. Pevačica je sa porodicom dane provodila na moru, odakle je podelila kadrove vožnje čamcem i opuštanja na suncu.

Brena i Viktor Foto: Printscreen/Instagram