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Viktor Živojinović, sin pevačice Lepe Brene i nekadašnjeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, dane odmora provodi na moru, a fotografijama i snimcima koje objavljuje na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju pratilaca.

Osim prizora sa letovanja, pažnju su privukli i komentari ispod njegovih objava. Jedan pratilac mu je uputio šaljivu opasku da bi trebalo da obrije pazuhe, na šta je Viktor uzvratio duhovitim odgovorom.

– Kad budeš kupio tu kareru koju držiš na profilnoj fotografiji, ja ću da se obrijem – napisao je Brenin naslednik, aludirajući na fotografiju automobila koju korisnik ima na svom profilu.

Njegov odgovor izazvao je brojne reakcije, dok je na pojedine komentare odgovarao i emotikonima srca i poljubaca, pokazujući da mu internet šale nisu strane.

Viktor Živojinović
Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

 Uživa sa Brenom

Istovremeno, Lepa Brena uživa u letnjem odmoru daleko od gradske vreve. Pevačica je sa porodicom dane provodila na moru, odakle je podelila kadrove vožnje čamcem i opuštanja na suncu.

Brena i Viktor
Brena i Viktor Foto: Printscreen/Instagram

Na fotografijama joj društvo pravi upravo Viktor, koji je pozirao bez majice, dok je Brena odabrala ležernu letnju kombinaciju, uz šešir i sunčane naočare kojima se štitila od jakog sunca. Njihovi zajednički trenuci izazvali su brojne pozitivne komentare, a pratioci nisu krili oduševljenje atmosferom sa odmora.

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