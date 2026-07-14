"OBRIJ SE ISPOD PAZUHA"Brenin sin dobio javnu kritiku zbog higijene, brutalno odgovorio: Kad budeš kupio karero... (FOTO)
Viktor Živojinović, sin pevačice Lepe Brene i nekadašnjeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, dane odmora provodi na moru, a fotografijama i snimcima koje objavljuje na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju pratilaca.
Osim prizora sa letovanja, pažnju su privukli i komentari ispod njegovih objava. Jedan pratilac mu je uputio šaljivu opasku da bi trebalo da obrije pazuhe, na šta je Viktor uzvratio duhovitim odgovorom.
– Kad budeš kupio tu kareru koju držiš na profilnoj fotografiji, ja ću da se obrijem – napisao je Brenin naslednik, aludirajući na fotografiju automobila koju korisnik ima na svom profilu.
Njegov odgovor izazvao je brojne reakcije, dok je na pojedine komentare odgovarao i emotikonima srca i poljubaca, pokazujući da mu internet šale nisu strane.
Uživa sa Brenom
Istovremeno, Lepa Brena uživa u letnjem odmoru daleko od gradske vreve. Pevačica je sa porodicom dane provodila na moru, odakle je podelila kadrove vožnje čamcem i opuštanja na suncu.
Na fotografijama joj društvo pravi upravo Viktor, koji je pozirao bez majice, dok je Brena odabrala ležernu letnju kombinaciju, uz šešir i sunčane naočare kojima se štitila od jakog sunca. Njihovi zajednički trenuci izazvali su brojne pozitivne komentare, a pratioci nisu krili oduševljenje atmosferom sa odmora.