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Bivši finalista "Farme" i bivši učesnik "Elite 7", Boža Džons ponovo je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama. Ovog puta podelio je razmišljanja o životu, riziku i sopstvenim izborima, poručivši da nikada nije umeo da igra na sigurno, a njegova iskrena ispovest izazvala je brojne reakcije među pratiocima.

Nekadašnji finalista "Farme" i učesnik sedme sezone "Elite" često bez ustručavanja iznosi svoje stavove, a ni ovog puta nije odstupio od toga. Na Instagramu je objavio poruku u kojoj je govorio o svojoj potrebi da uvek ide do kraja, bez kompromisa i "sigurne varijante".

1/8 Vidi galeriju Boža Džons plače u emisiji Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, oduvek je birao izazovniji put, smatrajući da ga upravo rizik pokreće, dok mu život bez velikih ciljeva i neizvesnosti nije blizak.

- Razmišljam nešto. U životu volim da rizikujem. Nikad nisam voleo siguran put. Ili ću biti na vrhu, ili će me tražiti po psihijatriji. Za mene sredina nikad nije bila opcija! - napisao je Boža.

Čuo se sa Minom pre nego što je završila u Lazi

Podstimo, Boža Džons se čuo sa prijateljicom Minom Kostić pre nego što je pevačica otišla na lečenje u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević".

- Mina je meni dobra koleginica i drugarica. Pre dve nedelje sam pevao u jednoj kafani i gazda i ja smo pričali o tome da li je moguće da je dovedem da radimo zajedno, da pevamo tu. Ja sam je odmah zvao, nisam imao pojma da ona nije dobro. Kontaktirao sam je da vidim šta se dešava, pričali smo 20 minuta i ništa nije ukazivalo na ovo što će uslediti. Mislio sam da je neki neafirmisani portal to pustio i da je napravilo to haos - rekao je Boža, pa dodao:

- Taj njen budući kum i ja smo se čuli, odmah me je pitao da li smo se čuli. Rekao sam mu da joj je telefon nedostupan, ali sam onda video šta se dešava na vestima. Video sam da ona ništa nije kačila nigde, nije se znao šta je, a onda su mi javili da je u "Lazi". Sve mi je bilo jasno. Biće to sve kako treba, biće bolje, za sada je važno da se izoluje.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen/Paparaco lov

Boža Džons tvrdi da mu nije jasno zbog čega su ga isprozivali pojedini ljudi, nakon što je javno Mini uputio reči podrške.

- Kad god sam želeo da nekoga podržim javno, to sam uradio. Bio sam u šoku jer je Mina veliki čovek, a da ne pričamo o tome kakav je vokal. Mnoge pevačice ne mogu da otpevaju to što ona može. Kada je sve to krenuo sa Kasperom, bila je u velikoj žiži javnosti. Ipak, pre toga Mini je malo karijera bila nekako u zapećku, desilo se da je možda pregazilo vreme, dolaze mlađe, ali sve u svoje vreme. E moguće da je to. Svi mi naviknemo na novac, krenemo od nečega, napravimo nešto, a onda se desi da te nema u medijima i da nemaš nastupe. Blagi pad u karijeri je možda rezultirao time da Mina malo klone. Sve je ovo uzročno posledično - rekao je Boža Džons.

- Mnogo pevača koji su ostavili neki veliki trag, manje nastupaju. Sad se neko pojavi, napravi bum sa jednom pesmom i onda preko noći se promene stvari. Sve to utiče na psihu, ja se ograđujem naravno. Volimo svi lepo i skupo, niko ne bi kupovao paštetu da ne mora. Neću da glumim nikakvu lažnu skromnost, volim skupo i volim da potrošim.

10 godina uhodio Cecu Ražnatović

Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Boža Džons godinama je krio svoju neverovatnu opsesiju balkanskom zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Kako otkrivaju izvori iz njegovog bliskog okruženja, Boža Džons je punu deceniju u stopu pratio svaki Cecin korak. Njegova fascinacija pevačicom išla je do te mere da nije propuštao njene nastupe širom Srbije, dok je na svojim društvenim mrežama redovno objavljivao zajedničke fotografije ističući koliko joj se divi.

Boža Džons je koristio bukvalno svaku priliku da se nađe u pevačicinoj blizini. Redovno ju je čekao ispred Palate pravde kada god je imala suđenja i ročišta, a neretko joj je donosio i razne poklone poput transparenata, plišanih medvedića i drugih znakova pažnje.

1/6 Vidi galeriju Boža Džons jedan je od učesnika rijalitija "Farma" koji se od samog početka ističe po burnom učešću. Foto: Kurir

Ipak, najjeziviji detalj ove decenijske opsesije jeste saznanje da je Džons kampovao ispred Cecine porodične kuće na Autokomandi.

Da je Boža zaista bio potpuno opčinjen i opsednut Cecom Ražnatović, potvrdio je za medije i jedan njegov prijatelj, srušivši mit o njegovim "velikim estradnim prijateljstvima".