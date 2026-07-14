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Novi sukob između Maje Marinković i Stanije Dobrojević ponovo je uzburkao javnost, ali ovog puta Maja je otišla korak dalje i u svom obraćanju pomenula Stanijinog pokojnog oca.

Foto: Printscreen

Tokom izlaganja Maja je izgovorila rečenicu koja je izazvala burne reakcije.

"Pokojni tata da je još uvek živ, pobegao bi od kurvarluka"

Njene reči brzo su postale jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, gde su brojni korisnici komentarisali da je u njihovom dugogodišnjem sukobu ovog puta pređena granica, budući da je pomenut član porodice koji više nije među živima.

Maja i Stanija već godinama vode javne obračune , razmenjuju optužbe i uvreded ali ovakva izjava izazvala je posebno veliku pažnju javnosti.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković i Stanija Foto: Printscreen

Taki nikad žešće udario po Staniji

Taki se, naime, prvo osvrnuo na Stanijine uvrede koje već danima upućuje na njegov račun, govoreći za njega da je, kako kaže, matori klošar.

- Ta klimakterična baba, ne zna više, pošto je "šutnuta" sa više strana, šta će da radi od muke, pa izmišlja kojekakve gluposti. Dajte imena ko je bio tu i ko je mene zvao, a toj pi*ki iz Novog Sada je, očigledno dala neku kintu da mene pljuje. Ona je dva meseca smišljala kako će da udari na mene i na Maju, kovala je plan za ulazak i pripremala teren, a pošto je nešto više imala sa mnom, što se tiče odnosa, vidite kako se sveti meni i Maji - rekao je Taki, a onda se osvrnuo na Stanijine navode da je Maja bacala oko na muža Ane Korać, Anastasije Ražnatović, Mie Borisavljević i drugih...

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

- Baba ne bira sredstvo kako bi oljagala Maju i mnogim ženama napolju uništila brak, izmišljajući kojekave budalaštine. Sećamo se u "Zadruzi 2", kada ju je Ana Korać optužila da se je*e za pare, to je ona njoj rekla u svađi...To nije istina, to su porodične žene koje imaju porodicu, a ova budaletina mrzi ceo svet, pa i ljubavne parove koji su srećni u svojim vezama. Optužuje Maju da je bila sa Pecom, a ona je s njim išla u Kinu?! I još, pravi od Maje bludnicu, a mi smo videli na malim ekranima kako nije izlazila iz Kristijanove postelje i gospodin Kristijan je javno priznao da je imao sa njom intiman odnos na Farmi, a vidimo sada i u Eliti da je nacionalista, da je ljubavnica i da je nasilnica...