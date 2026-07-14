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Željko Mitrović iznenadio je pratioce objavom na društvenim mrežama u kojoj je otkrio da prekida odmor i hitno se vraća u Srbiju kako bi pomogao porodici koja se našla u izuzetno teškoj životnoj situaciji.

Foto: Preent Screen

Vest je podelio na svojim društvenim mrežama, poručivši da ova porodica ne može da čeka i da želi što pre da im pruži pomoć.

- Upravo polećem! Prekidam odmor danas i letim za Beograd! Ova familija sa osmoro male dečice i samohranom majkom, koja je žrtva nasilja, svakako neće i ne treba da čeka! Stižem! Brzo! - napisao je Mitrović.

Iako nije otkrivao više detalja o slučaju, njegova objava jasno pokazuje da je odlučio da lično reaguje i uključi se u rešavanje problema porodice kojoj je, kako navodi, pomoć hitno potrebna.

Poznato je da je Mitrović i ranije učestvovao u brojnim humanitarnim akcijama i pomagao ljudima u teškim životnim okolnostima, a ovaj potez još jednom je pokazao da je spreman da u vanrednim situacijama ostavi privatne obaveze po strani i odmah reaguje.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi pohvalili odluku da prekine odmor i što pre doputuje u Beograd kako bi pomogao samohranoj majci i njenoj deci.

1/8 Vidi galeriju Željko Mitrović posetio porodicu Milutinović iz Čačka Foto: TV PINK Youtube printscreen

Željko posetio porodicu u Rumi

Podsetimo,samohrana majka sedmoro dece Mirela Pavlović iz Rume tražila je sigurnost i podršku. Ali na to nije nailazila. Loša sreća i traume samo su se ređale. Jedno dete, zbog problema sa zdravljem, postalo je žrtva vršnjačkog i internet nasilja. Ipak, patnji je konačno došao kraj - novčana pomoć Željka Mitrovića od pola miliona dinara i pokloni za mališane u vidu garderobe i igračaka, promeniće njihove živote. Vlasnik Pink Media Group naglasio je da su ovakve porodice apsolutni prioritet.

"Samohrana majka sedmoro dece i još žrtva zlostavljanja... Moram prvo da se izvinim što kasnimo dva dana. Kasnimo zato što sam putovao - četiri zemlje, mnogo aerodroma, i uhvatio me je grip te nisam hteo da dolazim u familiju sa puno mališana dok se jutros nisam pregledao. Kada sam završio preglede, tek nakon toga sam krenuo. Tako mi je jutros počeo dan u 7, ali evo, nisam mogao više da odlažem i došao sam kada sam dobio potvrdu da je sve u redu, ali eto vidim da su i dečica malo bolesna.“- rekao je Željko Mitrović.