"TU MU NIJE MESTO"

"TU MU NIJE MESTO"

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Nakon otkazivanja koncerta Alena Islamovića u Zavidovićima zbog nastupa u Kraljevu na dan sećanja na žrtve u Srebrenici, na tapetu pojedinaca iz Bosne i Hercegovine, sada se našao i Dženan Lončarević.

Kako se može pročitati na Fejsbuk stranici informativnog portala "Ilijas. info", Lončarevićev koncert planiran za 21. jul u okviru manifestacije "Ilijaški dani 2026" je otkazan.

Isti razlozi

Prema rečima Organizacionog odbora ove manifestacije, ova odluka je donesena iz istih razloga koji su ranije doveli do otkazivanja koncerta Alena Islamovića.

1/8 Vidi galeriju DŽENAN LONČAREVIĆ NAPRAVIO SPEKTAKL! Pevač pevao svim zaljubljenim dušama, atmosfera dostigla vrhunac Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Oni navode kako su tek juče saznali kako je Dženan Lončarević 11. jula nastupio u Surdulici u Srbiji, u okviru manifestacije "Vlasinsko leto", na dan obiležavanja sećanja na žrtve u Srebrenici.

- Odluka je donesena nakon saznanja da je izvođač nastupao 11. jula u Republici Srbiji. Smatramo da takav postupak nije u skladu sa vrednostima koje neguje manifestacija, niti sa pijetetom prema žrtvama i njihovim porodicama. I u ovom slučaju želimo da naglasimo da smo bili prinuđeni reagovati na isti način.

1/6 Vidi galeriju Alen Islamović Foto: Preent Screen Jutub, Live Production, Kurir Televizija

Grad Zavidovići ostaje dosledan iskazivanju poštovanja prema žrtvama zločina u Srebrenici u Bosni i Hercegovini, njihovim porodicama i vrednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići. O eventualnim izmenama programa i novom izvođaču, javnost će biti blagovremeno obaveštena - navedeno je iz Organizacionog odbora.

Brega i Bebek bez komentara

Inače, kako navode pojedini bosanski mediji, 11. jula Željko Bebek nastupao je Milni, ali se dosad nije javno oglašavao povodom reakcija koje su usledile nakon njegovog nastupa. Isti slučaj je i sa Goranom Bregovićem, koji je tog dana svirao u italijanskom Pordenoneu.

Kurir.rs

Ovde je rođen Dženan Lončarević: