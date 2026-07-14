Slušaj vest

Legenda narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula, biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Foto: Damir Dervišagić

Njegova udovica, Mala Cana, prethodnih dana obavila je razgovore sa nadležnima na Novom groblju kako bi bile završene sve neophodne formalnosti. Tom prilikom potvrdila je da će njen suprug biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana.

U razgovoru za domaće medije, Mala Cana priznala je da se i dalje veoma teško nosi sa gubitkom supruga i da bol zbog njegove smrti ne jenjava.

- Nisam dobro. Treba mi malo vremena... - kratko nam je rekla.

Na pitanje da li je poznat datum sahrane, odgovorila je da još uvek nema konačnih informacija.

- Bićete obavešteni o tome. Treba da sredim tu papirologiju i sve to, treba mi još vremena, da sve bude kako treba - poručila je Mala Cana.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

Podsetimo, Andrija Bajić preminuo je 7. jula, a vest o njegovoj smrti potresla je brojne kolege, prijatelje i poštovaoce njegove muzike. Datum i vreme sahrane biće naknadno saopšteni nakon završetka svih neophodnih procedura.

Komemoracija Andrije Bajića održala se 10. jula u velikoj sali MTS dvorane, a ovaj čin bio je u organizaciji SEMUS-a.

Inače, dugogodišnji prijatelj porodice pokojnog pevača Andrije Bajića, estradni menadžer i haromikaš Slobodan Betulić Betula, progovorio je o odnosu pevača sa 40 godina mlađom Malom Canom.

Betula, koji ističe da je sa Andrijom Bajićem godinama sarađivao i bio prijatelj, kaže da ga pogađa način na koji se u medijima i na društvenim mrežama govori o pevačevom privatnom životu.

- Čitam razne priče po medijima i društvenim mrežama. Kao čovek koji se godinama bavi estradom i koji je organizovao brojne manifestacije na kojima je Andrija učestvovao, zaista mi je krivo što mnogi komentarišu stvari o kojima zapravo ništa ne znaju. Ne poznaju ni Andriju ni Canu, a iznose razne zaključke -rekao je Betulić.

Andrija mu je ukazivao veliko poverenje

1/5 Vidi galeriju Muzičar imao zanimljiv život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir

On ističe da je sa pokojnim pevačem bio izuzetno blizak i da mu je Andrija ukazivao veliko poverenje.

- Bili smo veliki prijatelji. Imao je poverenja u mene i pričao mi je o mnogim stvarima iz svog života, pa i o odnosima sa ćerkama. Međutim, to nikada neću komentarisati, jer smatram da to nije ni ukusno ni primereno. To su privatne stvari koje treba da ostanu u krugu porodice- poručio je.

Govoreći o odnosu Andrije Bajića i njegove supruge Male Cane, Betula naglašava da je njihova ljubav bila iskrena i da nije bila zasnovana na materijalnim interesima.

- Kada je upoznala Andriju, Cana nije znala ni šta on poseduje, ni kakvu imovinu ima. Među njima se rodila ljubav i spojili su se kao ljudi. Andrija je otišao da živi kod nje u Devojački bunar, a ona ga je čuvala kao malo vode na dlanu. Uveren sam da su mu upravo njen trud, pažnja i ljubav produžila život. To govorim iz onoga što sam lično video tokom svih godina njihovog zajedničkog života -rekao je on.

Sad je sve jasno

1/6 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih uspomena Foto: Printscreen, Printscrean

Kako ističe, tokom njihovog braka često su zajedno nastupali i družili se, zbog čega je imao priliku da izbliza vidi njihov odnos.

- Imali smo desetine zajedničkih nastupa, svirki i koncerata. Znam koliko su bili posvećeni jedno drugom i zato mi je teško kada danas čitam razne neistine- kazao je Betula.

Na kraju je uputio apel javnosti da se više pažnje posveti bogatom umetničkom nasleđu Braće Bajić, a manje njihovom privatnom životu.

-Molim ljude da ne pišu svašta o Braći Bajić. Njihove pesme i dela živeće još mnogo godina posle njih. Treba da postoji malo više dostojanstva i poštovanja prema ljudima koji su toliko dali narodnoj muzici. Koga treba da zanima šta je ostavio, kakvi su bili porodični odnosi ili bilo šta slično? To nije naša briga, niti bi trebalo da bude tema javnosti. I Cani sam rekao da svog supruga isprati dostojanstveno i da se ne obazire na razne priče -zaključio je Slobodan Betulić Betula za Kurir.