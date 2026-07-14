Slušaj vest

U domaćim medijima ponovo su odjeknule tvrdnje nekadašnjeg estradnog menadžera koje bacaju novo svetlo na privatni život jedne od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu. Gostujući u podkastu „Gravitacija“, Dragan Zurovac, bivši menadžer rok grupe „Zabranjeno pušenje“, izneo je navode o porodičnim i finansijskim izazovima kroz koje je, kako tvrdi, prolazio Zdravko Čolić.

Foto: MONDO/Matija Popović

Prema Zurovčevim rečima, pevač je krajem devedesetih godina bio primoran da donese teške finansijske odluke kako bi pomogao svom rođenom bratu Draganu Čoliću, koji se, prema njegovim tvrdnjama, našao u ozbiljnim problemima sa opasnim ljudima.

Dug od 300.000 maraka i predaja keša nakon turneje

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić napravio problem Foto: MONDO/Matija Popović, Pritnscreen/Instagram, Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

Zurovac je u svom izlaganju detaljno opisao situaciju u kojoj se pevač navodno našao kada je morao da vrati ogroman novčani iznos ljudima sa one strane zakona u Bosni i Hercegovini.

„Čola je zaradio 350.000 maraka i keš mu je dat, kako bi vratio dugove nekome iz Bosne, ne bih da otkrivam kome. Bio je dužan 150.000 i vratio je bratove dugove od 300.000 maraka koje je uzeo kod nekih zelenaša“, izjavio je Zurovac, dodajući da je nakon toga bio spreman da Čoli pripremi poslovne projekte koji bi mu doneli milionsku zaradu.

Prema ovim tvrdnjama, Čola je praktično celokupnu zaradu sa jedne od svojih uspešnih turneja uložio u rešavanje bratovih dugova prema zelenašima, stavljajući porodicu i bezbednost na prvo mesto, ispred sopstvenog profita.