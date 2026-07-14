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Na ovogodišnjem koncertu Cece Ražnatović u Severnoj Makedoniji dogodio se neočekivan trenutak koji je nakratko prekinuo nastup. Dok je pevačica razgovarala sa publikom i pozdravljala fanove iz prvih redova, jedna devojka uporno joj je privlačila pažnju, želeći da pročita poruku koju je pripremila samo za nju.

Foto: Damir Dervišagić

Kada je Ceca ugledala transparent, na trenutak je zastala i reagovala iznenađeno, što je izazvalo oduševljenje publike i postalo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

Kada je Ceca konačno uzela papir i pročitala njegov sadržaj, ostala je potpuno zatečena. Na poruci je stajala sledeća molba:

"Draga Ceco, želim da istetoviram deo tvoje pesme tvojim rukopisom"

Iako je ovakav gest mogao biti shvaćen kao veliki znak ljubavi i poštovanja, Ceca je odmah reagovala sa namerom da mladu devojku odgovori od te zamisli. Sa bine joj je, pred svima, uputila jasan savet:

"Nemoj da upropaštavaš kožu. Ne, mlada si, lepa si, to ti ne treba, bolje se okiti nekim dečkom. Momci, molim vas. Šta je, bre, ovo? Pričaćemo posle kada prođe koncert da te ubedim u suprotno".

Ceca uživa u Španiji

1/4 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Printskrin Instagram

Svetlana Ceca Ražnatović spakovala je kofere i nakon izuzetno napornog poslovnog perioda otputovala na zasluženi odmor u toplu Španiju. Ona već neko vreme boravi u poseti svojoj ćerki Anastasiji i zetu Nemanji Gudelju, koji već nekoliko godina žive u ovoj zemlji zbog njegovih sportskih angažmana.

Pevačica je nedavno na svom Instagram profilu podelila snimak iz jednog luksuznog restorana, gde ne skida širok osmeh sa lica i vidno raspoložena nazdravlja sa slamčicom u ruci.

U elegantnoj beloj majici i sa modernim naočarima za vid, muzička zvezda je pokazala i bogatu trpezu, a u prvom planu našao se vrhunski riblji specijalitet. Uz kratak i jasan natpis "Napokon", Ceca je svojim pratiocima stavila do znanja koliko joj je ovaj odmor u krugu porodice bio preko potreban.