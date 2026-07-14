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Razvod pevačice Goge Gačić i njenog supruga Marka privukao je veliku pažnju javnosti, naročito nakon što je u medijima odjeknula vest da je njihov brak okončan zbog njegove nove partnerke, Saške Stričević, sa kojom očekuje sina. Pevačica je potom otvoreno govorila o jednom od najtežih perioda u svom životu, odnosu sa bivšim suprugom, deci i planovima za budućnost.

Foto: ATA images

Goga je priznala da nikada nije pomišljala da bi njihov brak mogao da se završi na takav način i istakla da ju je čitava situacija potpuno zatekla.

- Nikada nisam pomislila da ovako nešto može da mi se dogodi, nisam bila spremna za ovo što mi se dogodilo. Bilo je kao grom iz vedra neba. Ja ovo nisam birala, tako je kako je. Kada sam potpisivala razvod braka osetila sam kao da se oslobađam tereta. Nekako u tom momentu kada vam kroz misli prolaze sve te godine, odleži deo vas ali u jednom momentu i pada teret, to je neobjašnjivo - rekla je Goga za domaće medije.

Osvrnula se i na decu, ističući da će jednog dana i sama shvatiti zbog čega su se njihovi roditelji razveli.

- Deca rastu, oni će sve shvatiti. Ja protiv toga nemam ništa, naprotiv! Čak sam jedna od onih kao i sve žene i majke, koja bi pre rekla "idi-kren" nego što bih rekla "nemoj". Ne znam kako ću im to objasniti, ako me to ikada budu pitali - dodala je.

"Probala sam da zaštitim decu"

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

Istakla je da se trudila da decu zaštiti od svega što se dešava u javnosti:

- Ja sam probala da ih zaštitim, mislim da to i vi znate. Dala sam sve od sebe, i nekeko te neke stvari koje nisam želela da otkrijem smatram da ne trebam. Neka stvari treba privatno da se čuvaju, baš zbog njihove dobrobiti, jer Marko i ja smo odavno razdvojeni ali roditelji našoj deci moramo biti i izvesti ih na pravi put.

- Što se mene tiče, nikada se ne bih svetila preko dece, to je moje mišljenje a decu može da viđa kad god on bude mogao i imao vremena. Što se njega tiče evo ja mu javno čestitam!

Goga o prezimenu

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Pevačica je odgovorila i na pitanje zbog čega na Instagramu još uvek koristi prezime Gačić, iako je nakon razvoda vratila devojačko prezime Babić.

- Ako bih promenila prezime ostala bih bez verifikacije na neko vreme. Generalno smo probali da promenimo po starom pasošu, ali Instagram to ne dozvoljava - priznala je pevačica.