Slušaj vest

Pevač Petar Grašo i Hana Huljić ponosni su roditelji trogodišnje ćerke Albe Grašo, koja je nedavno nasmejala celu porodicu simpatičnom izjavom koju danas svi prepričavaju.

Foto: Nemanja Nikolić

Kako se Petar i Hana često druže sa kolegama sa estrade, Alba od malih nogu provodi vreme u društvu poznatih muzičara. Jedna anegdota posebno je privukla pažnju – devojčica je u jednom trenutku viknula na Zdravka Čolića, a njena reakcija nasmejala je sve prisutne.

"Ona misli da je normalno da su svi koji nam dođu u kuću poznati. Zdravko Čolić je bio pre par meseci, Jelena Rozga dođe, Nina Badrić je bila... Njoj je to sve potpuno normalno. Ona ne razume da ti ljudi, koji su i na televiziji, nisu ništa neobično", započeo je Grašo.

"Molim te prestani da pevaš"

1/8 Vidi galeriju Hana Huljić Foto: Printscreen/televizija K1, Printscreen/Instagram/dinoradja_official

"Zdravko je bio kod nas pre nekoliko meseci, malo smo se družili. Bilo je to jako slatko. Alba, koja naravno s tri i po godine nema pojma ni o čemu, u jednom trenutku je bila u drugoj sobi. Zdravko je nešto počeo da peva, a ona je samo izašla i rekla: 'Molim te, prestani da pevaš, gledam crtani film!'", ispričao je Grašo kroz smeh u jednom podkastu.

Pevač je otkrio da je bio u Albinom uzrastu, Čola bio idol.

"A ja kažem Zdravku, kojeg sam obožavao s četiri godine, bio mi je Bog... 'Da si meni pevao kući kada sam imao četiri godine, ja bih umro od sreće, a vidiš ovo malo derle te tera napolje'. Ali slatka je, u svakom slučaju. Bila je to jedna lepa večer", zaključio je za Televiziju E, prenosi Index.hr.