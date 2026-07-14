"MOLIM TE, PRESTANI DA PEVAŠ!" Ćerka Petra Graša prekinula Čolu, njegova reakcija iznenadila sve prisutne
Pevač Petar Grašo i Hana Huljić ponosni su roditelji trogodišnje ćerke Albe Grašo, koja je nedavno nasmejala celu porodicu simpatičnom izjavom koju danas svi prepričavaju.
Kako se Petar i Hana često druže sa kolegama sa estrade, Alba od malih nogu provodi vreme u društvu poznatih muzičara. Jedna anegdota posebno je privukla pažnju – devojčica je u jednom trenutku viknula na Zdravka Čolića, a njena reakcija nasmejala je sve prisutne.
"Ona misli da je normalno da su svi koji nam dođu u kuću poznati. Zdravko Čolić je bio pre par meseci, Jelena Rozga dođe, Nina Badrić je bila... Njoj je to sve potpuno normalno. Ona ne razume da ti ljudi, koji su i na televiziji, nisu ništa neobično", započeo je Grašo.
"Molim te prestani da pevaš"
"Zdravko je bio kod nas pre nekoliko meseci, malo smo se družili. Bilo je to jako slatko. Alba, koja naravno s tri i po godine nema pojma ni o čemu, u jednom trenutku je bila u drugoj sobi. Zdravko je nešto počeo da peva, a ona je samo izašla i rekla: 'Molim te, prestani da pevaš, gledam crtani film!'", ispričao je Grašo kroz smeh u jednom podkastu.
Pevač je otkrio da je bio u Albinom uzrastu, Čola bio idol.
"A ja kažem Zdravku, kojeg sam obožavao s četiri godine, bio mi je Bog... 'Da si meni pevao kući kada sam imao četiri godine, ja bih umro od sreće, a vidiš ovo malo derle te tera napolje'. Ali slatka je, u svakom slučaju. Bila je to jedna lepa večer", zaključio je za Televiziju E, prenosi Index.hr.