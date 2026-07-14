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Posetioci Obrenovačkog vašara ostali su u neverici kada je poznata pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana EM, uzela zmiju u ruke.

Dok su se mnogi sklanjali i sa nevericom posmatrali prizor, ona nije pokazala ni najmanji znak straha, već je sa osmehom pozirala i oduševila prisutne.

Međutim, samo nekoliko minuta kasnije usledio je potpuno neočekivan obrt. Pevačica je poželela da uzme pticu u ruke i prišla joj bez oklevanja, ali čim je ptica počela da maše krilima i približila joj se, instinktivno je odskočila i uz smeh priznala da se ipak uplašila.

-Same slike pokazuju da sam se od ptice uplašila, ali zato od zmije ne! To je taj Obrenovački vašar - napisala je ispod objave koju je podelila sa pratiocima na Instagramu.

Tijana Milentijević na vašaru u Obrenovcu Foto: Printscreen Instagram

Jedno je sigurno, Tijana Em je na ovogodišnjem Obrenovačkom vašaru još jednom uspela da privuče pažnju, a ova neobična situacija postala je jedna od najzanimljivijih tema među posetiocima.

Podsetimo, Tijana je poslednjih meseci našla se na meti brojnih komentara na društvenim mrežama zbog viška kilograma, ali umesto da se povuče iz javnosti - odlučila je da odgovori na potpuno drugačiji način.

Kako tvrde izvori bliski pevačici, Tijana je u tišini radila na sebi, promenila životne navike i uspela da smrša čak 20 kilograma, a sada je spremna za veliki povratak na scenu.

Tijana Milentijević Foto: Privatna Arhiva, Print Screen, Sharan Concept

Posebnu pažnju privukla je i njena drastična fizička transformacija. U novim objavama pevačica izgleda drugačije, a mnogi komentarišu da nikada nije izgledala samouverenije.

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Tijana Milentijević s deckom Izvor: Kurir