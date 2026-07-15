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Jakov Jozinović prethodnog vikenda bio je među hiljadama posetilaca iz celog sveta jednog od najvećih muzičkih spektakala u regionu - festivala "Ultra Europe" u Splitu.

Jedan od trenutno najpopularnijih pevača mlađe generacije, odlučio je da na nekoliko dana pobegne od poslovnih obaveza i uživa u vrhunskoj elektronskoj muzici, a njegovo opušteno izdanje privuklo je veliku pažnju svih koji su ga prepoznali.

Opušteno izdanje

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Privatna arhiva

Za ovu priliku, Jakov je odabrao potpuno ležernu kombinaciju - belu majicu sa dugim rukavima, farmerke i kačket, pa je među masom izgledao kao sasvim običan posetilac festivala. Ipak, to nije dugo potrajalo, jer su ga brojni fanovi ubrzo primetili, a njegovo pojavljivanje izazvalo je pravo oduševljenje.

Tokom večeri Jakov je bio odlicno raspoložen. U društvu prijatelja obilazio je festivalske zone, nazdravljao uz osveženje i gotovo sve vreme igrao uz najveće hitove svetskih DJ zvezda.

Od Džejle ni traga ni glasa

Ipak, od njegove navodne aktuelne partnerke Džejle Ramović, nije bilo ni traga ni glasa. Atmosfera ga je potpuno ponela, pa nije skidao osmeh sa lica dok su se nizali nastupi koji su rasplesali desetine hiljada ljudi.

Posebnu pažnju privukao je među mlađom publikom. Čim su ga devojčice iz publike prepoznale, jedna za drugom prilazile su da ga pozdrave, zamole za zajedničku fotografiju i razmene nekoliko reči sa njim. Jakov je svakoga dočekao sa osmehom, strpljivo zastajao kako bi se fotografisao i nikoga nije odbio, zbog čega je zaradio brojne komplimente prisutnih.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Njegovo dobro raspoloženje nije jenjavalo do ranih jutarnjih časova. Oni koji su se zatekli u njegovoj blizini komentarisali su da je delovao potpuno opušteno i da je uživao u svakom trenutku.

Kurir.rs

Jakov Jozinović i Džejla Ramović: