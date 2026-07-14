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Posle više od deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita", prikazan je snimak na kojem se vidi kako se Sofija Janićijević ljubi sa Danetom (70), što je izazvalo burne reakcije među učesnicima. Dok je snimak emitovan, Sofija je pokušavala da objasni okolnosti i opravda se pred svima.

Foto: Privatna arhiva

Naime, tokom prikazivanja uspomena Borislava Terzića Terze, pored fotografija iz njegovog detinjstva i mladosti, emitovani su i kadrovi iz Elite 7 sa tadašnjom verenicom Milicom Veličković, koju je u Eliti 8 prevario dok je bila trudna.

Nakon toga usledio je segment koji je izazvao najveći šok u Beloj kući – prikazane su zajedničke fotografije Sofije i Daneta, njihova prepiska, kao i snimak njihovog poljupca. Iako se o njihovom odnosu mesecima spekulisalo, ovo je bio prvi put da su učesnici imali priliku da vide te kadrove, zbog čega je u kući nastao potpuni haos.

Terza ostao u šoku

1/5 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza se slomio zbog jedne pesme Foto: Printscreen

Terza je bio šokiran, a ostali cimeri su počeli da vrište na sav glas. Sofija je najpre pokušala da sakrije svoju reakciju osmehom, ali je ubrzo promenila sve boje i osmeh je nestao.

- Kad sam video, blam. Uspomene ko uspomene. Očekivao sam burazera i takve neke slike. Sofija je ozbiljna mrlja. Sada kada vidim ove slike kada je opet trudna i kada smo ovde provodili vreme. Tu sam zaplakao jer kad se setim nekih stvari koje sam uradio. Pogotovo sad kad vidim ovo. Jedna žena koja je spremna na sve. Koja može da se ljubi, evo ti ga tu deda. Ovo je žena koja nema ni grama obraza. Čovek i ne izgleda kao da je sakat. Verujem i da su imali s**s. Čovek ide brže od nje. Meni ne deluje da je on sad toliko... - rekao je Terza.

- Drago mi je da je pušten poljubac. Ta šetnja je malo pre mog ulaska. Tražio je i insistirao da se slikamo. Ne vidim da je taj poljubac nešto spektakularno. Poruke su moje lično pravo kako da manipulišem. Ja to što sam sposobna da izmanipulišem. Drago mi je da je pušten klip. Nadam se da će biti i kod mene. Što se tiče uspomena sa Milicom, nemam, grižu savest. On priča svima iste priče, po šablonu. Greška mi je pomirenje sa njim. Jednom kad pukne ne može da bude bolje od prtethodnog puta - rekla je Sofija.

"Ja sam ga zamišljala kao nekog invalida"

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Pritnscreen

Maja Marinković naredna je prokomentarisala uspomene Borislava Terzića Terze, gde su bili prikazane fotografije Sofije Janićijević i njenog verenika Daneta.

- Ja sam ga zamišljala kao nekog invalida, kao nepokretni deka. Videćemo i na njenim uspomenama kakva je situacija. Kad sam gledala Miličin ulazak, ja jesam podržala Terzinu i Sofijinu ljubav jer je to život, ali kad sam učesnik ove godine ne vidim da je bilo iskreno sa njene strane. Deluje da želi da se osveti - rekla je Maja.

"Slala sam poruke da bih dobila što više"

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

- Ona je žena interes i korist - rekao je Terza.

- Mogu sa svojim životom da radim šta hoću. Što se tiče klipa gde je poljubac, tako sam i mislila da izgleda. Žalavljenje ne postoji. On je bio fan do malo pre mog ulaska. Kad sam htela da imam više Westerna ja sam tu situaciju iskoristila. Malo pre ulaska sam počela da pišem ovakve poruke da bih što više dobila - rekla je Sofija.