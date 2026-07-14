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Rijaliti zvezda Maja Marinković već osam sezona zaredom deo je najgledanijih rijaliti programa, zbog čega važi za jednu od učesnica sa najdužim stažom na domaćoj televizijskoj sceni.

Foto: Printscrean

Dok javnost godinama nagađa kada će konačno staviti tačku na život pred kamerama, njen otac Radomir Taki Marinković otkrio je šta bi moglo da bude presudno da Maja zauvek napusti rijaliti, ali i kada očekuje da se to dogodi.

"Da je trudna, nikada više ne bi kročila tamo!"

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković miorala da napusti Elitu zbog posete lekaru Foto: Printscreen

Taki je povukao jasnu paralelu između svoje ćerke i njenih ljutih suparnica, ističući da je on Maju odnegovao sam od 15. meseca života, te da su njegove porodične vrednosti na prvom mestu. Upravo u tom kontekstu, otkrio je da je trudnoća i osnivanje porodice jedini razlog zbog kog bi Maja momentalno prekinula rijaliti karijeru:

- Da Maja ima dete, ili da ostane trudna, ona nikada više ne bi ušla u rijaliti! Ja sam svoje dete sam odgajao i znam kolika je to svetinja. Ove ostale što ostavljaju decu napolju su olo*i, a moja Maja će rijalitiju reći "kraj" onog trenutka kada odluči da postane majka - prelomio je Marinković.

Haljina od nekoliko hiljada evra uništena na ulasku: "Žuč mi je proradila!"

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

Govoreći o njenom učešću, Taki se dotakao i njenih turbulentnih faza, ali i ogromnog novca koji ulaže u njen izgled pre svake sezone.

Poznato je da Maja važi za jednu od najbolje stilizovanih učesnica, a Taki je podsetio na skandal sa samog ulaska u rijaliti, kada je uložio ogroman novac u njenu unikatnu toaletu, koja je ubrzo završila uništena tokom burnih rijaliti sukoba:

- Maji sam kupio komplet za rođendan, platio sam ga 170.000 dinara u jednom ekskluzivnom butiku. Samo njen komplet u kom je ušla u "Elitu" košta 3.500 evra. Žuč mi je proradila zbog njenih haljina! Pa vi znate koliko ja novca dajem za njene stajlinge. Ta haljina na samom ulasku u sezonu je suvo zlato, unikat! I onda uđe unutra i doživi da joj to neko poliva, cepa i uništava. Ja to napolju papreno plaćam, a tamo se neka budaletina i nasilnik iskaljuje na mojim parama i njenoj garderobi - besno je prokomentarisao Taki prethodne estradne sukobe i uništavanje Majinih ličnih stvari.

Rafalna paljba po Asminu, Staniji i Aneli

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

Podsetimo, Taki je u istom dahu izneo i niz najtežih optužbi na račun aktuelnih aktera, pre svega Asmina Durdžića, za kog tvrdi da je "monstrum i nasilnik" koji je uništio Majino do tada "perfektno učešće" u "Eliti 9".

- Majino učešće je bilo fenomenalno do marta, bila je odličan komentator, sve dok se nije uhvatila sa tom budaletinom. On je običan folirant koji tri godine nije video svoje dete. Samo preko mene mrtvog oni mogu da budu zajedno napolju, pa onaj snimak gde je davi pred kamerama je obišao ceo svet! - izričit je bio Taki Marinkovići dodao i da se lično čuo sa Stanijom Dobrojević pre njenog ulaska, potvrdivši da je "zečica bankrotirala" i ušla u rijaliti isključivo zbog novca i unapred osmišljenog dogovora sa Asminom, dok je za Aneli Ahmić ponovio da je "majka koja tri godine detetu nije slavila rođendan" i podsetio da Maja protiv nje ima čak 12 aktivnih tužbi.