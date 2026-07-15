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Sve što ima veze s Malom Canom i njenim ljubavnim, ali i porodičnim odnosom s pokojnim suprugom Andrijom Bajićem, koji je preminuo 7. jula u 89. godini, i dalje intrigira javnost.

Pevačica, koja priprema suprugovu sahranu u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, oglašava se na društvenim mrežama, ali i za medije. U razgovoru za Kurir ona je otkrila da ju je istaknuti umetnik verio kod Predraga Živkovića Tozovca, u prisustvu bliskih ljudi, među kojima je bila i njena koleginica Ljupka Stević.

1/3 Vidi galeriju Zanimljiva situacija u restoranu Foto: Kurir



Tim povodom pozvali smo pevačicu, koja je najpre bila iznenađena, ali se potom setila tog događaja.

- Kad ste mi javili informaciju da me je Mala Cana pomenula u tom kontekstu, da sam bila prisutna na njenoj veridbi, najpre nisam mogla da se setim. Gledala sam čak i fotografije, ali nisam uspela da ih pronađem. Kad vratim film, mislim da je to bilo 2018. ili 2019. godine - započinje priču Ljupka.

Foto: Kurir Televizija

Ona se prisetila za Kurir kako je veridba izgledala.

- To nije bilo u kući, kao što je Mala Cana rekla u izjavi koju vam je dala, nego na splavu u Zemunu. Naš prijatelj, ugledni doktor, često je organizovao druženje za ljude bliske muzici. U jednom trenutku samo je niotkud iskočio prsten. Svi smo bili šokirani. Niko to nije očekivao. Neko je od prisutnih to najavio na mikrofon, ali pošto je prošlo mnogo vremena, ne mogu da se setim ko. Ja sam bila u čudu, a od toga ne mogu dalje ni da se setim detalja. Verovatno je to njima značajno, ali znam da mi je ostalo upečatljivo to što je ta žena imala izuzetno dugu kosu i što je bila velika razlika u godinama - priča Stevićka.

Potom se u razgovoru dotakla i legendarnog umetnika Predraga Živkovića Tozovca, koji je preminuo 6. aprila 2021. godine.

- Te večeri sam poslednji put u životu videla Tozovca. Tad smo pričali i družili se, i to je bio definitivno poslednji put. Nije bila kuća, mora da je Cana pobrkala, ali splav jeste bio. To je bilo javno mesto, ništa privatno ni intimno jer je normalno radio restoran. Bilo je baš dosta ljudi, muzika je bila glasna i zaista lepo i neočekivano veče - kaže pevačica.

Tuga i dalje traje

1/5 Vidi galeriju Ljubav okončana smrću Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Printscreen/Youtube



Ona tvrdi da ne prati dramu u porodici Bajić, koja je nastala kad je Mala Cana optužila Andrijine ćerke da su fizički nasrnule na nju i da je problem imovina, ali da je svesna koliko je ta tema aktuelna.

- Ne sećam se da li sam Malu Canu ikad više srela. Sad sam je videla u medijima. Možda traži nekoga ko će da potvrdi ovu situaciju, ali, eto, ja stojim iza toga. Bila sam na odmoru i pravo da vam kažem, uživala sam. Ovo mi je bilo teško da gledam, tako da sam preskakala i nisam pratila. Naravno da mi je žao što je preminuo veliki umetnik i žao mi je što se i njega ne sećam - zaključuje Ljupka.

Podsećanja radi, Cana je nedavno kroz suze evocirala uspomene na srećan dan kad je bila zaprošena.

- On je mene verio kod Tozovca. Tu su bili nekadašnji fudbaler Dušan Savić i moja koleginica Ljupka Stević. Odjednom je konobar doneo tanjir sa upaljenim svećicama, a na njemu je bio verenički prsten. Da li je Tozovac znao za njegov plan, ja zaista ne znam, niti sam ga ikad pitala. Samo znam da je Andrija pred svima ustao i pitao me da se udam za njega - ispričala je Mala Cana za Kurir.