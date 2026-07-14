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U domu porodice Bekvalac danas je poseban dan i veliki razlog za slavlje. Dragoljub Bekvalac, otac poznatih sestara Bekvalac, proslavlja 74. rođendan, a tim povodom okupila se porodica kako bi zajedno obeležila ovaj važan datum.

Njegova ćerka Kristina Bekvalac oglasila se na društvenim mrežama, gde je podelila delić slavljeničke atmosfere i emotivnom porukom ocu uputila najlepše rođendanske želje.

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Foto: Preent Screen

Kristina se ovim povodom oglasila na svom profilu na društvenoj mreži Instagram, gde je sa svojim pratiocima podelila predivan porodični trenutak. Ona je objavila zajedničku fotografiju oca Dragoljuba i majke koja je nastala na samoj proslavi.

Uz ovu dirljivu fotografiju svojih roditelja, Kristina je tati uputila emotivnu rođendansku poruku:

"Tata, srećan 74. rođendan. Voli te tvoja Kika".

Ne treba joj muškarac da bi bila srećna

Nataša Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Nataša je nedavno priznala da je srećna, iako nema pravog partnera pored sebe u ovom momentu.

- Jedinu borbu koju trenutno vodim jeste ona koja se zove sama sa sobom. Ako slučajno pogledam sa strane, gotovo je. Nemam snage za nikakve sporedne drame. Nemam da mrdnem sa strane, kao u lancima da sam. Dovoljna sam sama sebi. Čak se neki pitaju imam li nekog u emotivnom smislu, odgovor je ne. Nit veza, nit kombinacija.

Posvećena sam sebi, mnogo više poštujem sebe i shvatila sam da sam imala dosta prividnih konekcija sa ljudima od kojih ljubav dobila nisam. Sada je lestvica dignuta baš visoko - rekla je ona.

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