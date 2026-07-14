Slušaj vest

Sofija Janićijević danas je razgovarala sa Dačom i Draganom o svom bivšem vereniku Danetu (70), koji je prethodne večeri prvi put prikazan učesnicima kroz snimke emitovane tokom uspomena.

Sofija Janićijević Foto: Printscreen Društvene Mreže

Nakon što su zadrugari videli njihove zajedničke fotografije, prepisku i poljubac, tema njihovog odnosa ponovo je dospela u centar pažnje. Sofija je pred cimerima pokušala da objasni prirodu njihove veze i iznela svoju stranu priče, dok su Dača i Dragan pažljivo slušali njeno izlaganje i komentarisali sve što je prethodne večeri prikazano pred milionskim auditorijumom.

- Ima čovek kilu, nije mogao da hoda, ovde je hodao do auto, čime da me j*be kilom - branila se Sofija.

- Ja sam video da brzo hoda čovek - rekao je Dača.

- Ja ću da ga uništim za ovo što je rekao. Je l' ste vi normalni, kako mislite da bih ja dozvolila da me j*be deda - rekla je Sofija.

- Je l' si mu pisala ljubavi, volim te - rekao je Dača.

- Naravno, svaki put mi stigne vestern za to - rekla je Sofija.

- Evo ti ga dekica, hoćeš da muzeš dekicu, evo ti je karma - rekao je Dača.

- Jao, još ću da mu uzmem, sve ću da mu uzmem - vikala je Sofija.

- Meni ovaj poljubac znači, kao da ste bili u banji Koviljači - naveo je Dača.

- Ja sam i otišla tamo da potpišem i uzmem tu imovinu, što bi trpela matorog jarca. Nemam nijednu mrlju, sem ovog klošara, sad mi dedu natovare na vrat. Matora drtina, bio mi fan cele sezone - rekla je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

"Slala sam poruke da bih dobila što više"

Podsetimo, posle više od deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita", prikazan je snimak na kojem se vidi kako se Sofija Janićijević ljubi sa Danetom (70), što je izazvalo burne reakcije među učesnicima

- Ona je žena interes i korist - rekao je Terza.

- Mogu sa svojim životom da radim šta hoću. Što se tiče klipa gde je poljubac, tako sam i mislila da izgleda. Žalavljenje ne postoji. On je bio fan do malo pre mog ulaska. Kad sam htela da imam više Westerna ja sam tu situaciju iskoristila. Malo pre ulaska sam počela da pišem ovakve poruke da bih što više dobila - rekla je Sofija.