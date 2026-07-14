Slušaj vest

Ćerke Zdravka Čolića, Una i Lara, privlače veliku pažnju javnosti, ali zajedničke fotografije retko dele na društvenim mrežama. Ovoga puta napravile su izuzetak i obradovale pratioce objavom sa jednog porodičnog slavlja.

Foto: Preent Screen

Naime, sestre Čolić prisustvovale su proslavi 18. rođendana, gde je za dobru atmosferu bio zadužen Dejan Matić. Za ovu posebnu priliku obe su odabrale elegantne modne kombinacije, pažljivo uskladile frizure i šminku, a njihova zajednička fotografija ubrzo je privukla brojne komplimente i pozitivne komentare na društvenim mrežama.

.Lara je blistala u haljinici u nežnoj nijansi roze, dok je Una odabrala crni sako a kosu je splela u elegantnu kiku.

Ćerke Zdravka Čolića izrasle su u prelepe devojke koje plene poglede gde god se pojave, a njihov otac istakao je svojevremeno da je za njihovo dobro vaspitanje najzaslužnija njegova supruga Aleksandra.

Zdravko Čolić o ćerkama i njihovom vaspitanju

1/9 Vidi galeriju Una Čolić Foto: Pritnscreen/Instagram

- Nažalost, voleo bih da sam stroži. To je prva stvar. Pokušavam da im omogućim ono što žele, ali možda bih trebalo da budem stroži u celoj toj priči. Mama je ta koja ne može sve bez mene - rekao je Zdravko Čolić u intervjuu za InMagazin.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš. Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali..." rekao je Zdravko za "Eden na eden".

Ćerke Zdravka Čolića aktivne su na mrežama, ali tom činjenicom pevač nije oduševljen:

- Una samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", pričao je Čola nedavno za "Avaz".