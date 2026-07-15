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Ana Nikolić obožava da slobodno vreme provodi u jednom šoping-molu u Beogradu. Tako je bilo i pre nekoliko dana, kada je pevačica celo po podne provela u tržnom centru, gde je po buticima isprobavala garderobu i obuću.

Ipak, nakon što se radno vreme tržnog centra završilo, a poslednji posetioci napustili objekat, Ana je odlučila da i dalje ostane u njemu, i da napravi sopstvenu "žurku".

Reagovalo obezbeđenje

Tako je Nikolićeva sa svog mobilnog telefona odlučila da pusti muziku do daske, a zatim je počela da se snima ispred zatvorenih butika, dok je sve vreme hodnicima gotovo praznog tržnog centra odzvanjao zvuk pesama. Njeno ponašanje privuklo je pažnju i pripadnika obezbeđenja.

Foto: Printscreen/Instagram

Kako smo saznali od izvora sa lica mesta, u jednom trenutku muzika je bila toliko glasna da se čula kroz ceo hodnik. Ana je šetala od izloga do izloga, pevala, igrala i snimala videe kao da je usred spota. Oni koji su se tu zatekli gledali su je u neverici. Obezbeđenje joj je ubrzo prišlo i ljubazno objasnilo da je tržni centar zatvoren, kao i da zbog zaposlenih koji još rade i pripremaju objekat za naredni dan ne može da pušta glasnu muziku i pravi buku. Međutim, umesto da završi sa snimanjem, Ana je promenila lokaciju.

Liftom se spustila u podzemnu garažu, gde je nastavila sa snimanjem i igranjem. Čitava situacija izazvala je čuđenje svih koji su se u tom trenutku zatekli u garaži, dok su pojedini ljudi, dok su ulazili u svoje automobile, zastajali da vide šta se događa.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

Do Aninog komentara nismo uspeli da dođemo, ali je zato svoju zabavu okačila na svoje profile na Instagramu i Tiktoku, a snimci i komentari njenih pratilaca odmah su postali viralni.

Pokazala previše

Inače, Ana je i pre nekoliko dana napravila pometnju na mrežama i to sa istog mesta.

Ana je objavila video iz kabine za presvlačenje, gde je isprobavala novu odevnu kombinaciju. Dobro raspoložena, zaigrala je uz muziku, a pažnju je privukla duboko dekoltirana bluza koju je nosila bez brushaltera. Tokom plesa, gornji deo garderobe se pomerio, pa je kadar nakratko otkrio više nego što je pevačica verovatno želela da pokaže.

1/7 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije korisnika. Dok su jedni hvalili njeno samopouzdanje i energiju, drugi su komentarisali da je stajling bio previše provokativan.

Kurir.rs

Ana Nikolić: