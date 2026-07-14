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Milica Todorović dirnula je publiku tokom jednog nastupa kada je sa posebnom emocijom otpevala pesmu posvećenu svom ocu.

Dok je pevala, Milica je ruku držala na srcu, a na njenom licu jasno su se videle emocije. Publika je u tišini pratila svaki stih, a mnogi su ovaj emotivni trenutak zabeležili mobilnim telefonima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Snimak je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privukla je činjenica da ga je podelila i Miličina majka, koja je zabeležila trenutak dok njena ćerka peva svom ocu. Uz objavu „Pesma za tatu“, snimak je izazvao brojne reakcije, a komentari podrške i komplimenti na račun pevačicine iskrene emocije samo su se nizali.

00:40 Milica Todorović peva tati Izvor: instagram/jasmina.todorovic67

Milica je još jednom pokazala koliko je vezana za svoju porodicu, a emotivna izvedba posvećena ocu ganula je mnoge. Ovaj trenutak brzo se proširio društvenim mrežama, gde su fanovi poručili da ih je pevačicina interpretacija iskreno dirnula.

Sin joj je ispunjenje svih želja

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Milica je nakon porođaja bila jako emotivna, pa se tada oglasila porukom.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica.

Inače, Milica se nakon porođaja našla u središtu skandala kada se za medije oglasila žena oca njenog deteta.