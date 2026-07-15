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Voditelj "Elite" Darko Tanasković otvoreno je govorio za Scandal! o najaktuelnijim dešavanjima u rijalitiju, ali i o odnosima sa kolegama. Osvrnuo se na Staniju Dobrojević, Dušicu Jakovljević i Milana Miloševića, ne krijući svoje mišljenje.

O tome da li veruje da su Stanija Dobrojević i Asmin imali unapred dogovoren plan kako bi prevarili produkciju i gledaoce, Tanasković je bio izričit.

- Iskreno, nisam. Mnogi to pričaju, ali ja u to ne verujem. Između njih su izrečene takve uvrede da mi je nezamislivo da je sve to moglo da bude deo nekakvog dogovora. Da jeste, to bi za mene bilo apsurdno, bizarno i monstruozno - rekao je Darko.

1/9 Vidi galeriju Darko Tanasković Foto: Printscreen

Govorio je i o tome kako vidi Stanijino ponašanje u aktuelnoj sezoni.

- Ako mene pitate da li se obrukala, rekao bih da jeste sebi dozvolila neke stvari koje su negativno uticale na sliku koju je godinama gradila u javnosti. Mnogo više psuje nego ranije, ulazi u sukobe i pokazala je lice koje publika do sada nije imala priliku da vidi. Ipak, mislim da bi ona rekla da današnji rijaliti više nije isti kao nekada i da ljudi tamo razumeju samo takav način komunikacije.

Nije u svađi sa Dušicom

Jedna od tema bio je i njegov odnos sa Dušicom Jakovljević, sa kojom je godinama radio rame uz rame.

- Ne družimo se više kao nekada, ali nismo u svađi. Prosto smo se udaljili. Nekada smo bili veoma bliski, posećivali smo se, provodili mnogo vremena zajedno, ali danas imamo korektan kolegijalni odnos. Čujemo se kada treba, razmenimo poruku ili neku zanimljivu objavu, ali više nije kao ranije - iskren je Tanasković.

- Ona je meni zamerila kada je odlazila, kada je odlazila sa Pinka što joj ja nisam poslao neku poruku da da pitam šta se desilo ili šta god, ono, da joj se nešto javim i obratim, obratim tim povodom. Ja opet to nisam jer sam tako osećao. To razilaženje desilo se tako ćutke. Ona se meni javila u smislu poslala mi neku poruku gde, gde mi je rekla kako se oseća, u smislu gde me je kritikovala zbog toga što, što je ja nisam pozvao i slično. Vratila se na Pink. Sreli smo se tada nešto jednom u šminkernici, nešto u zgradi, još ne, nije još bio, još nije počela sezona, ja mislim, kad se ona vratila, tako da se nismo na našem poslu sreli, nego prosto u zgradi televizije, ništa, pozdravili se srdačno, dobrodošla, ništa, sve super, kako si, tamo vamo, i to je to - otkrio je voditelj.

1/10 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

Tanasković je priznao da mu je žao što više nisu toliko bliski.

- Ja Dušicu volim, pričali mi ili ne. Proveo sam sa njom mnogo godina i u poslu i privatno. Bila je uz mene kada mi je bilo teško, bio sam i ja uz nju. Nikada neću reći ništa loše o njoj i uvek ću čuvati uspomene na naše prijateljstvo.

O Milanu Miloševiću

Pomenuo je i Milana Miloševića, osvrnuvši se na informacije koje voditelj često donosi učesnicima rijalitija.

- Čuo sam neke informacije koje je Milan uneo u 'Elitu', ali ne znam ko su njegovi izvori. Nisam stigao da razgovaram sa njim o tome, pa ne mogu da tvrdim da li su tačne ili ne.

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

Najveći gubitnici Elite 9

Otkrio je i ko je, po njegovom mišljenju, najveći gubitnik ove sezone.

- Ako bih morao nekoga da izdvojim, rekao bih Aneli i Asmina. Imali su deset meseci da reše najvažniju stvar u svojim životima. Umesto toga, nisu uspeli da pronađu zajednički jezik. To je, po meni, njihov najveći poraz - zaključio je voditelj.

O crnoj magiji

Tanasković je progovorio i o tvrdnjama pojedinih učesnika da su pod uticajem magije, ali i spekulacije koje se poslednjih meseci pojavljuju u Beloj kući.

Na pitanje da li veruje da je moguće da pojedini rijaliti učesnici pribegavaju takvim stvarima, Tanasković nije želeo da bude isključiv.

- Više me ništa ne bi iznenadilo, iskreno da ti kažem. I ti magijski obredi i rituali... Bolje od mene znaš koliko je to zastupljeno i na estradi. To nema veze sa tim da li je neko obrazovan ili ne, da li ima novca ili ga nema, da li živi na Dedinju ili u najmanjem selu. Mnogo moćnih i uspešnih ljudi pribegava takvim stvarima - rekao je on.

Govoreći o Mini Vrbaški, koja je ranije tvrdila da nijedna žena u njenoj porodici nema sreće u ljubavi zbog navodnog prokletstva, Tanasković je rekao da bi, ukoliko zaista veruje u to, trebalo da potraži način da taj problem reši.

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

- Ona je ozbiljan manipulator i kvarnjak. S njom nikada ne bih mogao da budem skroz iskren, jer nikad ne bih znao na čemu sam njom. Znam je godinama, ali imamo odnosu koji nije preblizak - rekao je voditelj, koji je prokometnarisao njenu priču da je njena porodica pod prokletstvom.

- Ako ona zaista veruje da je pod uticajem neke magije i da nijedna žena u njenoj porodici nema sreće sa muškarcima, onda bi trebalo da se raspita kako da prekine to prokletstvo. Znam da je išla i na hodočašće sa majkom, ali više od toga ne znam - rekao je voditelj.

Osvrnuo se i na glasine koje kruže o Mini, ali je naglasio da ne želi da učestvuje u njihovom širenju.