Slušaj vest

Na prvi koncert ste čekali 55 godina. Na drugi 55 dana. A na treći ćete čekati samo pet dana. Posle istorijske večeri na Tašmajdanu, posle nezapamćenog interesovanja i rekordno rasprodatog drugog koncerta, Milanče Radosavljević je odlučio da ispuni želju svoje publike.

Za sve one koji nisu uspeli da dođu do ulaznica ni za prvi, ni za drugi koncert, zakazano je i treće druženje na Tašmajdanu, 3. septembra 2026. godine, pod sloganom:

„Jer ste vi to opet tražili.“

Na prvom koncertu dogodilo se nešto što se ne može isplanirati niti ponoviti na silu -dogodila se magija. Između Milančeta i njegove publike stvorila se ona posebna veza koju samo istinski veliki umetnici mogu da osete. Kao da se te večeri otvorilo nebo nad Tašmajdanom, a sa njim i duša Srbije, da zagrli svog najvećeg živog pevača srpske narodne muzike.

Ta emocija nastavila je da živi i posle koncerta. Hiljade poruka, molbi i poziva stizale su sa jednim istim pitanjem-hoće li biti još jedan koncert?

Za svaku pohvalu

1/6 Vidi galeriju Umetnik daje srcu i dušu publici Foto: Instagram, Kurir

Odgovor je stigao brže nego što je iko očekivao.

Nakon što je već drugim koncertom oborio rekord Tašmajdana, prodavši sve ulaznice za samo osam sati, Milanče je odlučio da otvori i treći datum, kako bi što više ljudi dobilo priliku da bude deo ovog muzičkog događaja koji je već ušao u istoriju.

Iza ovog jedinstvenog koncertnog serijala stoji produkcija Aleksandra Sofronijevića, koja je zajedno sa Milančetom priredila muzički spektakl o kome se i dalje govori, a sada publici poklanja još jednu priliku da bude deo istorije.

Ulaznice za treći koncert biće puštene u prodaju u sredu, 15. jula od 13 časova, putem eFinity sistema i na svim njihovim prodajnim mestima.

Treći Taš. Treća noć. Treći zagrljaj.

Jer ste vi to opet tražili.