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Legenda narodne muzike Andrija Bajićbiće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a datum njegovog poslednjeg ispraćaja sada je i zvanično poznat.

Foto: Damir Dervišagić

Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu groblja, porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci lika i dela pevača oprostiće se od njega 16. jula, sa početkom u 12.30 časova.

Očekuje se da će se na poslednjem ispraćaju okupiti veliki broj ljudi koji će odati počast umetniku čija je karijera ostavila neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Podsetimo, vest o njegovoj smrti potresla je brojne kolege i publiku, a od trenutka kada je objavljena, društvene mreže preplavljene su porukama saučešća i sećanjima na njegovu karijeru.

Mnogi su istakli da će ga pamtiti po prepoznatljivom glasu, pesmama i doprinosu muzici, kao i po odnosu koji je godinama gradio sa publikom.

Podsetimo, Andrija Bajić preminuo je 7. jula, usled komplikacija izazvanih moždanim udarom.

Komemoracija Andrije Bajića održala se 10. jula u velikoj sali MTS dvorane, a ovaj čin bio je u organizaciji SEMUS-a.

1/5 Vidi galeriju Ljubav okončana smrću Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Printscreen/Youtube

Ko je bio Andrija Bajić?

Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke.[1] Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…

1/5 Vidi galeriju Pevač je živeo povučenim životom Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “ Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao.

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.

Tokom pedesetogodišnje karijere, Tomislav Bajić sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.