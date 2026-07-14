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Bivši policijski inspektor Todor Došen (58), poznatiji kao Toša, koji je godinama bio angažovan kao obezbeđenje pevačice Ane Nikolić i njenog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, ponovo je dospeo u žižu javnosti nakon što je zaustavljen u policijskoj akciji sprovedenoj u Jakovu.

Poslovna saradnja

Prema dostupnim informacijama, Došen je upravljao automobilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, zbog čega je protiv njega preduzeta zakonom propisana procedura.

Došen je godinama bio deo najužeg kruga ljudi koji su brinuli o bezbednosti Ane Nikolić. Pratio je pevačicu na nastupima širom regiona, obezbeđivao njen dolazak i odlazak sa putovanja, a bio je uz nju i u privatnim situacijama. Tako je, prema navodima iz njihovog okruženja, bio prisutan i kada je Goran Ratković Rale odlazio na operaciju, pružajući podršku paru i vodeći računa o njihovoj bezbednosti.

Blisko sarađivali

1/5 Vidi galeriju Pevačica čuva svoje prijatelje Foto: Kurir, Dragana Udovičić, Facebook

Problemi

Ipak, njegova karijera poslednjih godina prati i niz pravosudnih problema. Protiv Došena je u novembru prošle godine podignuta optužnica zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. O tom predmetu tek treba da se izjasni nadležni sud, a važi pretpostavka nevinosti sve dok eventualna osuđujuća presuda ne postane pravosnažna.

Zanimljivo je da je Došen tokom službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova važio za jednog od istaknutih policijskih službenika. Dok je radio u Policijskoj stanici Palilula, 2011. godine čak četiri puta je proglašen za policajca meseca, priznanje koje je tada dodeljivala Skupština grada Beograda za rezultate ostvarene u radu.

Njegov profesionalni put tako je obeležen i priznanjima i kontroverzama. Od višestruko nagrađivanog policijskog inspektora do čoveka koji se danas suočava sa optužnicom i novim problemima sa zakonom, Došen je ponovo privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog događaja koji je otvorio nova pitanja o njegovom angažmanu i životu nakon napuštanja policijske službe.

Za sada se Ana Nikolić i Goran Ratković Rale nisu javno oglašavali povodom poslednjih dešavanja u vezi sa njihovim nekadašnjim telohraniteljem.