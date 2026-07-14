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Pevačica Mala Cana saopštila vreme i mesto sahrane supruga Andrije Bajića, koji je preminuo prošlog utorka u 89. godini života. Ona je na svom Fejsbuk profilu objavila umrlicu, ali imena njegovih ćerki u delu gde su ožalošćeni nije pomenula, već pored njenog imena stoji porodica, rodbina, kolege i prijatelji.

Sve jasvno objavila

-Sa velikom tugom i bolom obaveštavamo porodicu, rodbinu, prijatelje i kolege da će Andrija Bajić biti sahranjen 16.07.2026. godine na Novom groblju u 12.30 časova. Opelo počinje u 12 časova -  napisala je ona.

Poznati detalji sahrane Foto: Screenshot

Objava je izazvala brojne reakcije i izraze saučešća, a prijatelji, kolege i poštovaoci pokojnog umetnika u komentarima su porodici uputili reči utehe.

Ipak, mnogima je pažnju privukao jedan detalj. U oproštajnoj poruci Mala Cana nije posebno pomenula ćerke pokojnog Andrije Bajića.

Umetnik se borio do poslednjeg dana

Umetnik se preselio na nebesku kafanu Foto: Dado Djilas/Kurir, Stefan Stojanović/Mondo

Da li je reč o načinu na koji je sastavljeno obaveštenje ili o ličnoj odluci, za sada nije poznato, niti se tim povodom neko od članova porodice javno oglašavao. Ono što je poznato da Mala Cana nije u prijateljskim odnosima sa ćerkama pokojnog umetnika. 

Podsetimo, vest o smrti Andrije Bajića rastužila je brojne prijatelje i kolege sa estrade, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama i prisećaju zajedničkih trenutaka, dok će porodica, prijatelji i poštovaoci imati priliku da mu poslednji put odaju počast 16. jula na Novom groblju.

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Mala cana Izvor: Kurir