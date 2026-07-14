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Reper Sajfer izgovorio je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerki Lejli, sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici više od pet godina.

Par, koji već godinama živi zajedno, odlučio je da svoju ljubav ozvaniči sklapanjem braka.

Srećnu vest Lejla je podelila na društvenim mrežama, gde je objavila fotografiju iz matične knjige venčanih sa njihovim potpisima, uz emotivnu poruku.

- Razgovor u dva ujutru je tekao: "Zašto se ja i ti nikada nismo uzeli zvanično?" – ‘Valjda nam taj papir nije bio bitan." I tako, bez pompe, nas dvoje, ustali smo i otišli da budemo zvanični - napisala je Lejla.

Njih dvoje su se venčali daleko od očiju javnosti, bez velike ceremonije i medijske pažnje, potvrdivši da im je najvažnije ono što godinama grade zajedno – ljubav i zajednički život.

1/6 Vidi galeriju Sajfer Foto: Printscreen Instagram, Enida Kajević

- Ustali smo, otišli, potpisali papire i vratili se da spavamo - otkrio je reper.

Podsetimo, Sajfer je jednom prilikom za Alo pričao o odnosu sa Lejlom koja mu je i menadžerka. On je svojevremeno izazvao oprečne komentare zbog izjave da ženu ne pušta samu van kuće posle 23h i da joj ne dozvoljava da trenira u helankama.

Na pitanje hoće li njegova ćerka, ako je ikada dobije, biti srećna što joj otac ima takve stavove'' odgovorio sledeće: