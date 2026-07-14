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Pevač Adil Maksutović davne 2012. godine doživeo je uspeh na "Grandovom" festivalu sa emotivnom baladom "Laku noć", a malo je poznato šta se zapravo dešavalo iza kulisa i kakvu je ulogu u svemu imao Saša Popović! Iako je pesma tada oduševila i publiku i stručni žiri, Adil je umalo odustao od svega.

Kako je pevač iskreno priznao u emisiji "Grand Specijal", on prvobitno nije ni želeo da se prijavi na ovo takmičenje.

- Saša mi je rekao da ima fantastičnu pesmu i da se prijavim na festival, a ja nisam hteo. Unapred sam govorio da nema šanse da pobedim - priznao je Adil u emisiji.

Saša Popović Foto: Kurir, Damir Dervisagić, Kurir, Nemanja Nikolić

Međutim, šokantna prekretnica dogodila se na jednom sastanku kod Saše Popovića. Njegove reči pevač će pamtiti dok je živ!

- On čuje pesmu i nikad u životu neću zaboraviti kad je rekao: "Jao ljudi, kakvu pesmu imate! Ne bih da prognoziram, ali vi ćete dobiti jedno od prva tri mesta" - prisetio se Adil, ističući da mu je upravo ta Sašina rečenica dala "vetar u leđa" da promeni svoju odluku i ipak izađe na scenu.

Pesma je odmah osvojila srca publike, a Adil je kući odneo nagrade i publike i stručnog žirija.

Voditeljka Vesna Milanović podelila je i jednu neverovatnu anegdotu iz tog perioda. Iako Popović nije bio poznat kao ljubitelj balada, kada je čuo Adilov hit, pred svima je uzviknuo: "Ljudi, mislim da imamo pobednika!". Vesna se kroz osmeh prisetila i jutra nakon festivala.

- Sećam se, festival je bio u subotu, a tebe je Saša Popović pozvao već u nedelju i rekao: "Adile, dođi po svoju nagradu" - otkrila je voditeljka.

Popovićev "njuh" je bio nepogrešiv

Adil Maksutović Foto: Kurir TV, Printscreen/Prva TV, Vladimir Šporčić

Da je bivši direktor "Granda" pravi mag u svom poslu, svedoči i još jedan neverovatan detalj sa samog početka Adilove karijere.

Krajem 2007. godine, kada je Maksutović doneo svoj prvi album u "Grand" na preslušavanje, Popović je odmah "uboo" jedini hit.

- Sale je došao i pitao odmah ko je radio pesmu broj 8. Futa mu otkrije da sam ja, inače u pitanju je pesma "Ne mogu bez tebe". Saša Popović je odmah rekao da će to biti hit i neverovatno, sa tog albuma se ispostavilo da je samo ta pesma postala hit - ispričao je oduševljeni pevač svojevremeno.

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