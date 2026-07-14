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Pevačica Maja Marijana bila je nekoliko meseci u medijskoj ilegali zbog povrede noge, ali se na velika vrata vratila sa singlom “Dobar dasa”, a u intervjuu za medije je otvoreno govorila o karijeri, privatnom životu, ćerkama, bivšem suprugu sa kojim se sudila zbog stana.

Na samom početku razgovora sumirala je utiske sa novog singla, pa i porazgovarali o intrigantnom nazivu pesme.

- Volim te pozitivne situacije i kada muškarcu podignem ego. Mislim da je red bio. Pljuju svi muškarce, pa malo da ih vratim u normalu - rekla je ona, pa otkrila šta podrazumeva pod osobinama “dobrog dase”:

- Kad kažemo da je neko “dobar dasa”, to znači da zna da se ponaša lepo, da ima manire, da je pažljiv, da je lojalan, da će ženu podržati. Sve neke dobre osobine. Ne mora da znači da treba da bude zgodan, nego mora kao čovek da bude kvalitetan.

O uspehu pesme ne želi unapred da daje prognoze.

- Jako bih volela da vidim te rezultate za nekih 5 godina, tad mogu da vidim gde sam. Mnogo toga izlazi. Ja kad sam izbacila tu pesmu, mislim da je još 50 pesama izašlo, ali ja nisam uopšte razmišljala o tome. Svako svoj posao, i to je to.

Kako kaže stih pesme “Meni treba taj što voli”, Maja je otkrila da li joj fali takav jedan muškarac.

1/8 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

- Ja imam sve što mi treba. Ali kada je muškarac u pitanju, da bude taj kako sam ga opisala i onda to može samo da bude plus. Ali i ako ga nema, bože moj, ja uživam u svim ostalim stvarima koje me okružuju.

Maja ne krije da uživa u hobiju pravljenja nakita.

- Sad da mi kažeš: “Ajde idemo u šoping neki da kupujemo cipele”, ja bih rekla: “Hajde da vidim samo ovde da svratim, da vidim šta je od perlica izašlo.“ Jako sam kreativna, rukama znam svašta nešto da napravim, ali problem je što mene mrzi za sebe da pravim. Ja bih sad tu mogla stvarno sve i svašta da napravim - rekla je ona, a na pitanje da li joj smetaju komentari poput:“Maja prodaje na društvenim mrežama narukvice, ogrlice koje pravi” kaže:

- Ja to nisam videla. Šta me briga šta ko kaže. Radim šta ja hoću. Šta će mene briga? Znači, jedina osoba kojoj polažem račune sam ja, jer jedina osoba koja plaća moje račune sam ja. Mene stvarno ne interesuje šta ko u dokonim trenucima ima da kaže.

Maja Marijana ističe da je bitno ostati jak i stabilan, ne samo u poslu kojim se bavi, već i u svemu što život nosi.

- U svemu mora čovek da bude jak i stabilan. Neko se takav rodi, a neko to mora i da nauči kroz neka iskustva. A neko to nikad i ne nauči. Čovek mora da poštuje sebe. Ali kad kažem to, ne mislim na ono: “Ja, pa ja i ostali ko vas šiša. Ja ću uvek da pomenem mog kolegu Kebu, on je imao fenomenalnu jednu rečenicu: “Kada izađeš na ulicu i imaš problem, i misliš da svi okolo znaju za tvoj problem, onda ti stvarno imaš problem u glavi.“ Znači, ljudi imaju svoje probleme. Nema potrebe da se bave tuđim stvarima. Sad, ako baš vole da se bave, onda znači da im život baš i nije tako zanimljiv. Moj je ispunjen i zanimljiv i zbog toga ja i ne obraćam pažnju na neke stvari.

S obzirom na to da je nedevno izbacila pesmu, ona je otkrila da li je isplativije izbaciti singl ili album.

- Pa gde je isplativiji album? Kad biste znali samo koliko košta jedna pesma. Znači, mora da se plati pesma, pa spot, plus reklama na Jutjubu - preporučeno, da iskače ljudima, jer kako drugačije da ljudi čuju pesmu. Bez toga ne može. To sve kada se nakarika, to je strahota. Lično ne bih mogla baš sad da izbacujem pesme svaka dva, tri meseca. Preskupo je. Prvo što su sve te cene kod autora baš skočile i kad su spotovi u pitanju. A plus što mora ta reklama da se plati. Pre nije ni morao spot da se snima. Imali smo te neke emisije koje su se porodično gledale i koje, kada gostuješ u njima, dovoljno je da se pojaviš jednom i svi znaju da si snimio novu pesmu ili novi album. Album da danas snimiš potrebno je novca kao za jedan stan, od 100.000 do 150.000, ako hoćeš 10 pesama - rekla je ona.

Kako rastu cene autora i angažman za spotove i pesme, Maja je otkrila da li ona shodno tome povećava cenu nastupa.

- Svi mi hoćemo da povećamo cenu, ali tržište malo suzilo, da se mnogo lokala zatvorilo i drugačija muzika se sluša. Ta mlada populacija sada prati neki drugi trend. Ja imam uvek isto posla, ali mislim da ne može da se cena. Velika je ponuda, mnogo nas je. Ali ja se ne žalim, ja radim onoliko koliko mi treba. Meni je svaka letnja sezona radna. Zna se da je avgust najberićetniji uvek bio.

Maja je imala povredu skočnog zgloba, zbog čega je morala gotovo šest meseci da miruje, kako bi se u potpunosti oporavila.

- Najvažnije je da možeš da hodaš na svojim nogama, da koristiš svoje ruke, da si zdrav, da te služi glava i zdrav razum. To je najvažnije. Sve ove gluposti, šta, ko, to je sve bezveze i nebitno. Tokom tih pet meseci ja sam imala vremena i za razmišljanje i sve, tako da sam shvatila šta je najvažnije. I zbog toga me ne dotiče uopšte ništa. Samo se setim toga i shvatim da je sve prašina neka. Nije mi nedostajala estrada, nedostajalo mi je da idem na Adu i šetam 8 kilometara, moj trening i da mogu izađem napolje. Ja živim na četvrtom spratu bez lifta i jako mi je bilo teško da silazim sa tim štakama dole-gore. Išla sam na te kontrole, pa sam bila u banji 2 i po meseca, i tamo sam mogla da šetam, pošto su dugački hodnici. Ali bio je taj period kada je padao sneg i led. Kad sam shvatila da treba da učim da hodam. I kao: “Šta ima da učim da hodam? Pa znam. “ Međutim, ne, bukvalno, učiš da hodaš, kao da nikad nisi hodao - rekla je Maja i dodala:

- Ćerke su bile non-stop pored mene i moje drugarice. Donosile su mi sve.

Na pitanje da li su bivši muževi pitali za nju kada je imala povredu noge.

- Jesu, pitali su. Ja sam taj motor u mojoj kući. Hvala gospodo - rekla je pevačica pa otkrila u kakvom su danas odnosu.

- Ne, sve je okej. Napravili smo stvarno dobre odnose. Ja sam osoba koja se moli za očeve svoje dece. Treba da budu živi i zdravi svojoj deci. Šta ako se meni nešto desi, znači, oni su tu. Nek su živi i zdravi i ja sa njima.

1/8 Vidi galeriju Maja Marijana slomljena zbog smrti oca. Foto: Kurir/M.S., Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

Maja ističe da je sebi iskrojila život kako želi, ispunjena je i srećna, te da joj muškarac nije potreban.

- Ne treba. Ja sam sebi oslonac. Naučiš da budeš sam sebi oslonac i tako je lakše. Možda u nekim trenucima je teže, jer ne mogu sve da postignem, ali mi je lakše, jer ja dok objasnim šta hoću, ovako mi je super sve. Sve sam sredila što treba - priznala nam je Maja, a na pitanje da li je ćerke nagovaraju da nađe dečka, kaže:

- Digle se ruke. Kažu:“Ajde, izađi malo iz kuće. “ Ja kažem: “E, smaraš, idem da gledam seriju. Pusti me, molim te.“

Otkrila je koji kolega sa estrade je najbolji frajer i po njenom ukusu.

- Pa ne, ne gledam. To su moje kolege. Sad da ih zagledam, ko je najbolji frajer, stvarno ne znam. Najbolji frajer je bio Nino, pokojni. On je bio najbolji frajer. Željko Šašić je bio faca, ali i Vlado Kalember.

1/5 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Printskrin/Facebook, Damir Dervisagic, Damir Dervišagić

Maja je sa bivšim suprugom Mladenom Šmakićem vodila bitku oko nekretnina, a kako je rekla, bilo je nekoliko stanova u pitanju, ali jedan je dobila.

- Bilo je tu više stanova, ali jedva se izborih za taj. Sredile smo ga kako smo mi htele. I to nam je oaza i ja uopšte nemam potrebu da izlazim napolje. Meni je tako divno, tako lepo, sjajno. Onda legnem na tu moju garnituru, pa onda uzmem daljinski. I onda deca: “Mama, hoćeš kafu? “ “Naravno, sa mlekom. Da li si gladna? “ I sad zamislite, tu sad se pojavi neko ko će meni to sve da poremeti, ma nikako.

Maja Marijana o odnosu Male Cane i Andrije Bajića

Maja Marijana je prisustvovala komemoraciji legendarnom pevaču Andriji Bajiću, a njegovoj supruzi Maloj Cani je velika podrška nakon velikog gubitka.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

- Andrija je bio jedan predivan čovek, gospodin. I on je bio predsednik Udruženja estradnih umetnika i u vezi toga smo se i viđali često. Oboje su jako, jako divni bili prema svima nama. Vidim da je Cani jako teško. Čuli smo se nas dve nekoliko puta. Njihov odnos je pun poštovanja bio i baš su bili vezani. A Andriju je bilo veoma lako voleti, jer on je stvarno jedan gospodin. Iskreno se nadam da će Cana biti dobro. Ljudi vide samo razliku u godinama, okej, nije uobičajeno, ali niko ne vidi suštinu. A suština je ta da su oni bili jako vezani, njoj je taj čovek je u datim nekim trenucima pomogao i u vezi posla i u vezi svega. I jako je lepo od nje što je ona 15 godina brinula o njemu. I svaka čast. Nadam da će ona kad sve ovo prođe, ja ću je pozvati pa da se vidim sa njom, da je zagrlim. Ona je jako neposredna, svako na svoj način doživljava tugu. Želim da ljudi ispoštuju tu njenu tugu, bez glupavih komentara.

Kurir.rs/Blic