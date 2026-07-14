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Brojne pevačice našle su se u centru skandala zbog veze sa oženjenim muškarcima, a neke su o tome otvoreno pričale. Mnoge su priznale da se kaju zbog toga što su bile ljubavnice, te su u javnost iznosile detalje turbulentnih veza.

Andreana Čekić je nakon kraha braka otpočela vezu sa oženjenim Markom Miloševićem, a skandal je nastao kada se oglasila njegova žena Marina.

1/5 Vidi galeriju Andreana Čekić se šetka molovima Foto: Printscreen, Kurir, Dušan Petrović

- Ne znam do kada ta žena misli da pljuje po meni i laže. Nikome ja ne branim da viđa dete! Tačno je da je Andreani zabranjen prilazak mom detetu, ali njemu ne. Tražila sam zabranu prilaska mom detetu, na šta imam pravo. On može da vidi dete kad on to poželi, ali on ne želi - umoran je, došao je sa puta i kada dođe da je vidi, on je vidi na 10 minuta, dok opere auto, na pumpi. Neće se ona oprati time što pljuje po meni, laže i zmišlja. Dovešće me u situaciju da ću uvući dete od 10 godina u ovo, koje će da posvedoči i kome je svega preko glave, da čita laži o sebi i svojoj majci. Ne mogu više da slušam te laži, skrenuću, u Lazi ću završiti od njih, od njenih laži, on meni ništa nije rekao, ali ona... Ne znam odakle joj pravo - pričala je Marina za Telegraf, a Andreana je nedavno priznala da se kaje zbog te ljubavi.

- Mislim da je to bio veliki rezultat mog nezadovoljstva. Ne da mislim nego sam sigurna da mi se takve stvari danas ne bi desile. Ne bih prošla pored oženjenog muškarca. Desilo se šta se desilo, uopšte nisam ponosna na to, nemam ni izvinjenja ni opravdanja niti ga tražim. Ali, kao što rekoh sve sam to izbrisala iz glave i nikada više ne bih bila druga - rekla je pevačica za "Adria TV Montenegro".

Tamara Milutinović

Javnost je brujala o priznanju pevačice Tamare Milutinović, koja je jednom prilikom otkrila da je u vezi sa oženjenim Saškom Nikolićem, a spomenula je tada i njegovu ženu.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Tamara Milutinović došla je danas na veselje kolege Uroša Živkovića Foto: Nemanja Nikolić

- Nismo želeli da pričamo o tome, ali ću sada priznati - jeste, u vezi sam sa Saškom Nikolićem! Svašta se pričalo o tome, ali ne želim da zalazim u detalje. Trenutno je u toku njegova brakorazvodna parnica, pa iz poštovanja prema njegovoj supruzi ne želim da otkrivam detalje - rekla je Tamara pre nekoliko godina za domaće medije.

Višnja Petrović

Višnja Petrović takođe je bila sa oženjenim muškarcem, ali njen partner nije bio deo javnog sveta.

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer sam poročna - iskreno je priznala Višnja.

Gabrijela Pejčev bila sa kolegom

O vezi pevačice Gabrijele Pejčev i njenog oženjenog kolege Semira Džankovića brijala je javnost pogotovo što se ona družila sa njegovom suprugom Sanelom. Pevačica je o ovom odnosu nakon mnogo godina govorila za "Blic".

1/6 Vidi galeriju Gabrijela Pejčev Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Pink, Printscreen Instagram