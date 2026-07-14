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Postoje pesme koje ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastale, već svakoj novoj generaciji koja ih otkrije. Upravo takvim bezvremenskim hitovima Emir Habibović odlučio je da oda priznanje kroz seriju novih kavera, donoseći im savremeniji zvuk, ali čuvajući emociju po kojoj su ostali upamćeni.

Među njima se posebno izdvaja „Najlepša ženo vremena svih“, kultna pesma Šabana Šaulića, dok je novu interpretaciju dobio i hit „Ti, gde si ti“ Miće Nikolića.

Izbor ovih pesama nije slučajan. One predstavljaju važan deo muzičkog nasleđa koje je ostavilo trag i na Emirovom umetničkom putu. Šaban Šaulić i Mića Nikolić bili su među izvođačima čije su pesme imale veliki uticaj na njegov muzički razvoj, dok je veliki doprinos toj epohi dao i legendarni tekstopisac Steva Simeunović.

Posebnu emociju nosi upravo „Najlepša ženo vremena svih“, pesma koja je ostala jedan od simbola Šabanove karijere. Emir joj je pristupio sa velikim poštovanjem prema originalu, želeći da sačuva njenu prepoznatljivu emociju i približi je novoj publici kroz svoj izvođački izraz.

1/4 Vidi galeriju Emir Habibović Foto: Privatna arhiva

Uz ove interpretacije, Emir nastavlja da gradi svoje muzičko poglavlje. Njegov prvi muzički saradnik danas je Saša M. Nikolić, sa kojim priprema nove projekte, dok se uveliko radi i na novom studijskom albumu koji će publici biti predstavljen u narednom periodu.

Ova godina za Emira Habibovića donosi mnogo važnih trenutaka. Pored novih pesama i budućih muzičkih iznenađenja, krajem godine očekuje ga veliki solistički koncert, jedan od najznačajnijih događaja u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Privatno, očekuju ga takođe velike radosti, jer će uskoro postati otac, ali i deda.

Kada se spoje muzika, veliki planovi, porodična sreća i sve ono što tek dolazi, jasno je zbog čega se ova godina već sada izdvaja. Ako je suditi po svemu što je očekuje, 2026. bi zaista mogla da bude godina Emira Habibovića.

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