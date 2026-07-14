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Transrodna pevačica Elektra Elit pre nekoliko meseci je puštena iz pritvora u Švajcarskoj, a ovo joj nije bio prvi put da je imala problema sa zakonom. Otkako se pre nekoliko godina pojavila na domaćoj sceni ona privlači mnoštvo pažnje i izaziva burne reakcije javnosti.

Elektra Elit je rekla da u Srbiji želi da izgradi muzičku karijeru, ali i priznala da se Švajcarskoj legalno bavi prostitucijom godinama. Ona je čak otkrila i koliku će penziju imati.

- Ako živim u Srbiji, biće to sasvim dovoljno, a ja neću starost dočekati ovde, tako da biće mala. Bila bi 4.000 evra, malo je to za Švajcarsku. To i nije tako bolna tema koliko je plaćanje poreza, jer imam klijente koji bi sve karticom - šokirala je ona tada, a govorila je i koliko naplaćuje intimne odnose.

Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

- U Švajcarskoj se prostitucijom bave većinom devojke romske nacionalnosti. Kod njih je otprilike 100 evra po se**u. To je nekih 15, 20 minuta. Kod mene je sat od 400 do 1000 franaka. Ako je on završio za pet minuta, to je to. Bitno da je bio ‘hepi end'” - rekla je ona tada.

Ima ćerku i sina koji je podržavaju

Pre nego što je promenila pol Elektra je bila u braku i dobila dvoje dece - ćerku i sina koju su njenu odluku da postane žensko poštovali.

- Ja sam jedna sasvim jednostavna osoba, svima već poznato, transrodna osoba. Moram da naglasim da sam otac dvoje dece, a ne majka, jer deca već imaju majku - rekla je ona svojevremeno i dodala:   

Elektra Elit je iznosila razne detalje svog posla, a jednom prilikom je čak otkrila i koliko naplaćuje intimne odnose. Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Igor Živković

- Ja ću svojoj deci uvek biti najbolji otac bez obzira na moj fizički izgled. Bez njihove podrške nikada se ne bih usudila na ovaj korak. Dobila sam i podršku bivše supruge i jedna za drugu smo uvek tu, i u dobru i u zlu - rekla je ona svojevremeno za medije.

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