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Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se na svom Instagram profilu vidno uznemirena zbog situacije koja je zadesila ispred njene luksuzne vile na Dedinju.

Naime, Ceca je podelila snimak na kojem se vidi kako voda nekontrolisano curi tik uz njenu kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

Pevačica je snimila trenutno stanje i javno uputila apel službama, ne krijući bes zbog situacije sa kojom se bori već danima.

"Ovde vodurina curi već preko deset dana. Pravi mi štetu! Vodovod da dođe ovde, jer mi je sve iskopano! Imam bazen, besplatan, ispred kuće. Sanirajte mi štetu, ko će da mi plati ovu štetu? Molim lepo! Pakao i sramota!", rekla je ogorčena Ceca u video snimku.

00:25 Ceca se zali da joj voda ulazi u dvoriste Izvor: Instagram

Na snimku se jasno vidi da je popločani prilaz njenom domu potpuno natopljen vodom, dok se tik uz ogradu stvorila prava bara zbog raskopanih radova koji očigledno nisu privedeni kraju na adekvatan način.

Kako izgleda haos ispred Cecine kapije i šta je sve pevačica imala da poruči, pogledajte na snimku koji se nalazi u okviru teksta. Pogledajte još i kako je prekinula nedavno koncert.

Pogledajte dodatni snimak: