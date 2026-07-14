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Sin Lepe Brene, Viktor Živojinović, vodio je borbu sa viškom kilograma. On je u jednom trenutku dostigao 163 kilograma, a majka se toliko brinula za njega da je i plakala.

Viktor je uspeo da smrša 70 kilograma koji mu se nikada nisu vratili, a danas jede šta poželi što je i pokazao.

Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instangram

On je podelio fotografiju sa odmora i pokazao da sebi da oduška te je za ručak naručio ogroman burger i pomfrit.

Iako je u početku držao rigorozne dijete kako bi došao do željenog izgleda, Viktor je kasnije shvatio da je tajna u balansu. On danas redovno trenira kako bi održao kilažu i trudi se da uglavnom zdravo jede, ali više ne drži dijete i nema "zabranjene namirnice" već samo jede balansirano.

"Plašila sam, mnogo sam patila"

O ovoj temi je jednom prilikom govorila i Brena koja se plašila za Viktorovo zdravlje.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za Informer i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes - rekla je Brena, ističući da je bilo izuzetno teško motivisati sina.

Brena o detinjstvu: "Mlatila sam se po školi"

Podsetimo, Brena je nedavno govorila o detinjstvu i otkrila da je bila jako nemirna, te da je neretko ulazila u sukobe sa vršnjacima.

- Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija. Baš sam se mlatila po školi, ja sam se ozbiljno tukla, časna reč. Pesnice, noge, bokser, sve. To je bila ta avantura - rekla je Brena, pa se prisetila.

1/4 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscrean, Preant Screen, Preent Screen

- U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lepu učiteljicu, koja je ujedno bila i jako dobar pedagog. Imala je lepu kožu, uvek lepo našminkana, dugačke nokte. Odlučila sam da sedim ispred nje u klupi, a onda je došao jedan dečak koji mi je rekao: "Marš odavde!" Kada sam ga pitala šta hoće, rekao mi je da on hoće tu da sedi. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!". Potom smo se ozbiljno potukli, on je mene čupao za kosu, dok sam ja njega grebala po licu. Bio je sav krvav. Držao me je za kosu, ja sam njega i nogama i rukama udarala. Kada je učiteljica došla, rekla sam da je hteo da me otera i da me je napao, što su i ostala deca potvrdila. Tada je on za kaznu završio u "ćošku" , a ostali su videli da ne dam na sebe - ispričala je ona tokom gostovanja u Vostcastu".

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