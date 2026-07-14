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Ćerka Suzane Mančić, Teodora Talijan, autorka je pesme "Uniforma plava", koja je danas premijerno izvedena na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku.

Tim povodom oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova na svojoj zvaničnoj Instagram stranici, gde je podelilo snimak sa događaja i istaklo ponos zbog uspeha i talenta svojih pripadnika, među kojima je i Teodora.

- Pesma "Uniforma plava", autorsko delo pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova Teodore Talijan, koja potpisuje tekst i muziku, izvedena je danas na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO). Ponosni smo na talenat, posvećenost i profesionalizam naših pripadnika, kako u službi, tako i van nje - stajalo je u objavi.

Udala se u tajnosti za generala

Podsetimo, Teodora Talijan čeka bebu sa 23 godine starijim Miroslavom Talijanom, koji ima veoma bogatu vojnu karijeru i obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije.

Teodora Kunić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic, Printscreen

Njih dvoje su svoju ljubav krunisali venčanjem, gde je mlada blistala u uskoj venčanici, a na oduševljenje prisutnih, tokom veselja i sama je uzela mikrofon i suprugu zapevala pesmu "Delija".

- Bogu hvala dolazi beba. Ne bih puno da pričam o tome jer je još rano, samo mi je najvažnije da sve prođe kako treba i da beba bude zdrava. Radosne su vesti, jako sam srećna i jedva čekam - rekla je Suzana Mančić za "Blic".

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STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv