ĆERKA SUZANE MANČIĆ NAPISALA PESMU ZA MUP! Autorsko delo izvedeno na svečanoj promociji novih polaznika (VIDEO)
Ćerka Suzane Mančić, Teodora Talijan, autorka je pesme "Uniforma plava", koja je danas premijerno izvedena na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku.
Tim povodom oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova na svojoj zvaničnoj Instagram stranici, gde je podelilo snimak sa događaja i istaklo ponos zbog uspeha i talenta svojih pripadnika, među kojima je i Teodora.
- Pesma "Uniforma plava", autorsko delo pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova Teodore Talijan, koja potpisuje tekst i muziku, izvedena je danas na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO). Ponosni smo na talenat, posvećenost i profesionalizam naših pripadnika, kako u službi, tako i van nje - stajalo je u objavi.
Udala se u tajnosti za generala
Podsetimo, Teodora Talijan čeka bebu sa 23 godine starijim Miroslavom Talijanom, koji ima veoma bogatu vojnu karijeru i obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije.
Njih dvoje su svoju ljubav krunisali venčanjem, gde je mlada blistala u uskoj venčanici, a na oduševljenje prisutnih, tokom veselja i sama je uzela mikrofon i suprugu zapevala pesmu "Delija".
- Bogu hvala dolazi beba. Ne bih puno da pričam o tome jer je još rano, samo mi je najvažnije da sve prođe kako treba i da beba bude zdrava. Radosne su vesti, jako sam srećna i jedva čekam - rekla je Suzana Mančić za "Blic".