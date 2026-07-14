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Pevač Hasan Dudić otvoreno je progovorio u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom Zlatom Petrović, kakvi su planovi njegovog sina Mikija Dudića nakon izlaska iz rijalitija i šta misli o Eni Čolić, partnerki Jovana Pejića.

Zadovoljan je učešćem svog sina Mikija Dudića u "Eliti 9", a protiv Uroša Stanića sprema tužbu.

- On je bio najbolji. Sigurno je bio najbolji. Ja sam povređen, jer su takmičari mene vređali. To se sigurno neće dobro završiti. Ja imam dva advokata. Uroš je vređao mene, a zbog njega je moj sin kažnjen. On je poturen tamo da izaziva ljude. Vređao je mene, vređao je mog oca, mog sina, unuka, dedu i pradedu. Mi smo poznatija familija, nego celo njegovo pleme. Meni ne smeta niko od njegovih. Ja ću na sudu terati do kraja. Ko su uhvatio sa mnom da se kači, neće dobro da prođe. Šta sam ja njemu uradio da on takve stvari izgovara? On meni može unuk da bude. To nije lepo - otkrio je u razgovoru Hasan Dudić.

Miki planira da novac uloži u muzički studio

1/6 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Hasan je otkrio i na šta Miki Dudić planira da potroši novac koji je zaradio u rijalitiju.

- Ja sam njemu kupio studio pre 25 godina, za to vreme odličan studio. Ja sam imao želju da moj sin i ja pravimo pesme. Međutim, on je bio mlad, hteo je da svira. On je to prodao, hteo je da kupi klavijaturu, neku opremu. Dosta se naradio, počeo je mlad. On je vrhunski muzičar, ne što je moj sin. Radio je sa mnogim imenima. On hoće sada da uloži u novi studio. On se i zadužio. Našao je prostor - otkrio nam je Mikijev otac.

Pisalo se u medijima da Hasan Dudić zamera Zlati Petrović što je stan ostavila sinu Jovanu, a Mikiju nije.

- Nema to veze. Znaš koliko Mikija zanimaju stanovi? On ima svoj stan, on ne gleda to. To Mikija ne zanima, kao ni mene. Ja sam u jednom momentu imao četiri kuće, pet, šest lokala - rekao nam je Dudić koji sada ima stan na Novom Beogradu u kojem živi i kaže da mu je to dovoljno.

Najviše novca troši na taksi.

- Ja svakog dana dajem 50 do 100 evra za taksi. Moj taksista je računao, pre godinu i po dana, do tada sam dao više od 60.000 evra za taksi, a sada je to još više - otkrio je pevač.

Hasan: "Zlatu sam blokirao"

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić i Zlata Petrović Foto: Dragana Udovicic

Mnogo se piše i njegovom odnosu sa bivšom suprugom, pevačicom Zlatom Petrović.

- Znaš zašto smo zahladili odnose? Ja sam napravio pesmu za unuku i unuka, ja sam nju otpevao. Malo je neljudski da ne pozovem i nju, da se i ona pojavi u toj pesmi, da otpeva druge glasove, terce. To je prava narodna pesma. Ona je pristala.Ja sam joj rekao da u subotu imamo termin u studiju od ujutru do uveče u 9. Ona je rekla: "Dobro". Kada je došla subota, mi smo se čuli, ja sam joj rekao da bi trebalo da odemo u studio, neće joj trebati više od 15 minuta, ali ona je rekla: "Ne mogu. Drugi put". Kako drugi put? Ja sam to zakazao. Sat studija košta. Iznervirao sam se, prekinuo sam vezu i odmah sam je blokirao. Od tada nismo u kontaktu. Voli da glumi kako smo svi fino - objasnio je Hasan Dudić i istakao da njenog sina Jovana Pejića, kojeg ima iz braka sa voditeljem Zoranom Pejićem Pejom, gleda kao svoje dete.

Hasan: "Za Peju bih učinio sve, Jovan mi je kao sin"

- Ja Jovana volim kao Mikija. Video sam Enu kada smo pratili Vasilisu na matursko veče. Pozdravili smo se. Šta ja imam da merim? Ja sam pričao što sam čuo, žao mi je zbog toga. Ako je Jovanu dobra, meni je još bolja. Meni niko nije branio da budem sa nekom ženom. I meni su svašta pričali za Zlatu, ali mene to nije zanimalo, jer je meni bila dobra - istakao je on, pa se dotakao Zlatinog drugog muža.

- Sa Pejom sam u odličnim odnosima. On je moj drug, za njega bih sve učinio. On je mog sina gledao, bio prema njemu odličan, kao i ja prema Jovanu. Čim ga vidim, onaj njegov osmeh, odmah se oraspoložim. On je meni mnogo drag, prava je dobrica. NIkad me nije uvredio - dodao je on.

1/5 Vidi galeriju Učesnik rijalitija "Elita" pokazao neznanje iz opšte kulture Foto: Prinstcreen Balkan Info, Printskrin, Printscreen/Instagram

Hasana Dudića pogodio je odlazak mnogih kolega. Za Halida Bešlića je istakao da je bio retko dobar čovek.

- Otići ću Halidu i Sejdi na groblje čim budem otišao u Sarajevo. Teško je Dinu, mala su mu deca, nisu se ni naigrala sa babom i dedom. Halida Bešlića sam ja doveo u Beograd. Prvu ploču sam mu ja uradio. Bili smo najtiražniji u to vreme. Bio je dobar čovek. Duša od čoveka. Takvih ljudi je malo. Takvi ljudi fale - naglasio je on, a onda smo ga pitali šta mu najviše nedostaje.

- Nedostaje mi moj brat Šaban. Moji drugovi, moja generacija. Mnogo njih je pomrlo. Nemaš s kim da se sedneš, popiješ kafu, rakiju. Viđam Kebu, Šekija Turkovića, Acka Nezirovića, to su isto moji veliki drugovi - rekao je pevač.

Hasan: "Opljačkali su me, idemo na sud"

Hasan Dudić za pet decenija rada snimio je brojne pesme, ali je i mnoge komponovao, na mnogima je učestvovao i kao svirač. Pitali smo ga da li je zadovoljan novcem koji dobija danas kako od autorskih, tako i izvošačkih prava.

- Samo kao bubnjar trebalo je da dobijem 500, 600 hiljada. Dobio sam tako mizernu cifru. Ove godne sam dobio veću cifru kao kompozitor, nego kao pevač. To je sramota. Od SOKOJ-a i dobijem nešto. Pojavili su se sad neki pablišeri. Zvanično podići ću tužbu. Pričao sma sa advokatom. Čekao sam godinu dana. To je strašno, oni rukovode mojim pesmama. Uzmi ti meni i 10 posto, i 20, i 30, ali da staviš šapu na moj honorar i ništa mi nisi pomogao. Teraću do groba sve koji mi duguju. Ti uzimaš od moje dece, mojih unuka. Neće da može. Ja zaradio 10.000,a ti mi daš 5.000, pa kako to? Ti mene isplaćuješ mojim parama? Pa to nema nigde. Sve ću da ih prijavim. Oni mene pljačkaju, neću da ćutim - oštar je bio Hasan.

Kurir.rs/Blic