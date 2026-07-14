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Svetlani Ceci Ražnatović preselo je letovanje u Španiji kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja, gde je boravila prethodnih nekoliko dana.

Pogledajte kako je izgledala nakon što je sletela:

Foto: Kurir

Kako je i sama istakla na Instagramu, nju je po povratku sa puta u porodičnoj vili na Dedinju dočekalo neprijatno iznenađenje.

Prema njenim rečima, voda joj već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izveste o ovoj havariji, naša ekipa se odmah uputila na lice mesta u Ulicu Ljutice Bogdana.

1/20 Vidi galeriju Ceca Ražnatović ima problem sa poplavom Foto: Damir Dervišagić

Na licu mesta smo zatekli spornu situaciju

Tamo smo zatekli istu scenu koju je pokazala i Ceca sat vremena ranije.

Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.

Pevačica se tokom našeg boravka nije pojavljivala ispred kuće, a nekoliko puta su iz dvorišta ulazili i izlazili članovi njenog osoblja, kako bi nadgledali trenutnu situaciju.

Na lice mesta u rekordno brzom vremenskom roku došla je i dežurna ekipa Vodovoda i nekoliko radnika, koji su odmah sagledali celu situaciju i krenuli u rešavanje problema koji je zadesio Ražnatovićevu.

00:42 Radovi koji su Ceci napravili poplavu Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: