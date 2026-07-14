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Nakon haosa koji je danas potresao "Elitu", kada je Maja Marinković u naletu besa lomila stvari po imanju, vređala Asmina Durdžića i njegovu porodicu i gađala ga kamenjem u glavu oglasila se njegova majka Mevlida Durdžić. Ona nije krila šok zbog ponašanja rijaliti učesnice, poručivši da je njen sin napravio ogromnu grešku što je uopšte ušao u vezu sa Majom.

Mevlida tvrdi da nikada nije vređala Maju, već da je od samog početka govorila da toj vezi ne predviđa srećan kraj.

- Baš sam izgubljeno! Je l' vi vidite ovu ludnicu?! Ova žena je stvarno spremna za ludnicu! Ja ne znam šta ona hoće?! Zašto ona mene toliko provocira, psuje i vređa?! Ja nju nikada nisam uvredila, uvek sam govorila da ne vidim tu ništa dobro, da nisam za tu vezu. Pa, ko će biti za tu vezu?! - poručila je Mevlida.

Mevlida Durdžić Foto: Printscreen/Instagram

Ona se potom osvrnula i na Takija Marinkovića, Majinog oca, ističući da ni njega, kako kaže, nikada nije pominjala u negativnom kontekstu.

- Ne znam šta ona hoće, pa i Taki isto? Da li smo ga ikada igde spomenuli, da smo mu nešto ružno poručili, rekli nešto za njega...

Asminova majka istakla je da nikada nije opravdavala ni ponašanje svog sina kada vređa druge učesnike, te da ga zbog toga redovno kritikuje.

- Taki treba prvo da poradi na svojoj ćerki, da je nauči i savetuje. Tako i ja sa svojim sinom, sa njim mogu pričati sve. Ja nikad ne opravdavam ništa loše što je izgovorio, kada vređa decu, vređa mrtve, očeve, majke... Da li sam to ikada opravdala? Uvek ga kritikujem, ali ne mogu da doprem do njega da mu kažem: "Asmine, sine, to se ne sme". On se mora svakome izviniti koga je uvredio, pominjao mrtve očeve, majke... Pa i žive, roditelji nisu krivi što smo mi rodili budale i poslali ih tamo, mada nisam ga ja ni poslala, otišao je sam da mu se svet smeje.

Ipak, smatra da na Majine uvrede neće odgovarati istom merom, jer, kako kaže, to nije njen način.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Da ja sad njoj sve vratim, to nije moj nivo. Ona je psihopata, teški psihopata. Ako Bog da, doći ću na finale da dočekam svog sina. Ne dolazim da se svađam, tučem, ne daj Bože, nikada se nisam svađala, a kamoli na dan finala kod vas da se svađam. Ima tamo obezbeđenja, a i policije, ako me bilo ko bude napao. Ne idem ja u Beograd da se svađam i tučem, ali ona preti, Aneli preti... - rekla je Mevlida.

Na kraju je bez zadrške poručila šta misli o vezi svog sina i Maje, a osvrnula se i na Staniju Dobrojević.

- Maja mu je životni promašaj! Mislim da je Maja stvarno bolesna, ovo je jezivo šta ona radi. To dovesti u kuću, sedeti sa njom?! Ja sa njom ne bih smela sama sedeti u sobi, plašila bih se. Stanija je za njih institucija. Nema šta da kažem, bori se sama jadna tamo, a Taki kaže da je bio sa Stanijom u WC-u. I to je čovek, to je karakter?! - zaključila je Mevlida Durdžić.

kurir / pink.rs

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