Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša gostovala je večeras u emisiji „Amidži šou“ kod Ognjena Amidžića, gde je u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, otvorila dušu o novim muzičkim uspesima, ali i o privatnom životu koji ne prestaje da intrigira javnost.

„Sada je sve okej“ ruši rekorde

Foto: Printscreen

Karleuša je na samom početku emisije progovorila o svojoj novoj pesmi „Sada je sve okej“, koja je za kratko vreme postala ogroman hit i preplavila društvene mreže.

„Pesma je prošla fenomenalno, reakcije su neverovatne i publici je očigledno trebalo nešto ovako od mene. Sve se poklopilo baš kako treba“, istakla je Jelena ne skrivajući ponos zbog još jednog u nizu uspeha.

Šok prepiska: „Da crknem, jel?“

Ipak, najveći muk u studiju, a potom i lavinu reakcija na mrežama, izazvalo je Jelenino priznanje o poruci koju je dobila od bivšeg supruga, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Marko Poplašen, Ana Paunković

Naime, u tekstu njene nove pesme nalazi se veoma upečatljiv stih: „Samo da crkneš, do toga mi je stalo“, u kojem se Duško očigledno odmah prepoznao. Jelena je otkrila da joj je on, nakon dugog perioda ćutanja, poslao poruku odmah posle finala „Pinkovih zvezda“ i upitao je da li to želi da on crkne, na šta mu je ona kratko i direktno odgovorila da sada želi.

Ova iskrena i prilično oštra prepiska nasmejala je, ali i šokirala gledaoce kraj malih ekrana. Karleuša je još jednom dokazala da ne mari za tabue i da je spremna da potpuno ogoli svoju intimu pred kamerama, ostavljajući javnost da bruji o njenom odnosu sa bivšim suprugom.

Pogledajte dodatni snimak: