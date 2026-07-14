"DUŠKO MI JE POSLAO PORUKU I PITAO ME DA LI ŽELIM DA CRKNE, A JA SAM MU REKLA SADA DA" Karleuša otkrila šta se desilo nakon finala Pinkovih Zvezda
Pop diva Jelena Karleuša gostovala je večeras u emisiji „Amidži šou“ kod Ognjena Amidžića, gde je u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, otvorila dušu o novim muzičkim uspesima, ali i o privatnom životu koji ne prestaje da intrigira javnost.
„Sada je sve okej“ ruši rekorde
Karleuša je na samom početku emisije progovorila o svojoj novoj pesmi „Sada je sve okej“, koja je za kratko vreme postala ogroman hit i preplavila društvene mreže.
„Pesma je prošla fenomenalno, reakcije su neverovatne i publici je očigledno trebalo nešto ovako od mene. Sve se poklopilo baš kako treba“, istakla je Jelena ne skrivajući ponos zbog još jednog u nizu uspeha.
Šok prepiska: „Da crknem, jel?“
Ipak, najveći muk u studiju, a potom i lavinu reakcija na mrežama, izazvalo je Jelenino priznanje o poruci koju je dobila od bivšeg supruga, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića.
Naime, u tekstu njene nove pesme nalazi se veoma upečatljiv stih: „Samo da crkneš, do toga mi je stalo“, u kojem se Duško očigledno odmah prepoznao. Jelena je otkrila da joj je on, nakon dugog perioda ćutanja, poslao poruku odmah posle finala „Pinkovih zvezda“ i upitao je da li to želi da on crkne, na šta mu je ona kratko i direktno odgovorila da sada želi.
Ova iskrena i prilično oštra prepiska nasmejala je, ali i šokirala gledaoce kraj malih ekrana. Karleuša je još jednom dokazala da ne mari za tabue i da je spremna da potpuno ogoli svoju intimu pred kamerama, ostavljajući javnost da bruji o njenom odnosu sa bivšim suprugom.
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