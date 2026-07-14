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Nakon što je domaća javnost ostala u neverici zbog procurelih prepiski sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, pop diva Jelena Karleuša ponovo je napravila pravi medijski zemljotres.

Ovog puta, JK je odlučila da otvori dušu o svom odnosu sa planetarno popularnim reperom Kanje Vestom i detaljima saradnje o kojoj je mesecima brujao ceo svet. Ono što je otkrila ostavilo je javnost u potpunom šoku.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša o Kanje Vestu Foto: Printscreen

„Potpisala sam ugovor o poverljivosti, ali na ovo nisam mogla da pristanem..."

Karleuša je priznala da je komunikacija sa slavnim reperom i njegovim timom išla u smeru velike svetske saradnje, ali da su zahtevi koji su stavljeni pred nju bili u najmanju ruku bizarni i ponižavajući.

Iako je potvrdila da je potpisala ugovor o poverljivosti (NDA) koji je obavezuje na ćutanje o detaljima same muzičke i modne saradnje, otkrila je da je odbila da potpiše drugi ugovor.

Naime, u tom dokumentu su se nalazili ekstremni zahtevi koji su podrazumevali njeno javno ponižavanje — poput toga da liže mleko iz činije sa poda i da je reper šeta golu na povodcu.

Karleuša je objasnila da je ove sulude uslove glatko odbila bez razmišljanja, svesna da bi takav pristanak značio definitivan kraj njene dugogodišnje karijere i dostojanstva, što nikako nije želela da dopusti radi trenutne svetske pažnje.

1/14 Vidi galeriju Kanje Vest Foto: Profimedia

Mleko iz činije na podu: Jedan od bizarnih zahteva bio je da se ponaša poput kućnog ljubimca i da pred kamerama liže mleko iz posude postavljene na podu.

Šetanje na lancima: Ugovor je predviđao da je reper šeta potpuno golu na lancima, što je estetika i tretman koji javnost već duže vreme primećuje kod Kanjeovih partnerki.

„To bi bio kraj moje karijere, ja sam ipak Jelena Karleuša!“

Iako bi mnoge svetske zvezde i starlete pristale na apsolutno sve zarad mrvice Kanjeove slave i globalne pažnje, srpska pop diva je odlučno rekla ne. Kako sama ističe, dostojanstvo i sve ono što je gradila decenijama na Balkanu nemaju cenu.

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