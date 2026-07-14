Slušaj vest

Nebojša Kostrešević poznatiji domaćoj javnosti kao Neša Twins trenutno boravi u Crnoj Gori gde ima nastupe i koristi slobodno vreme za odmor na plaži. Međutim, danas je doživeo dramu na odmoru nakon čega je završio u bolnici.

Naime, Neša Twins je doživeo nezgodu na plaži kada je išao ka kupalištu i nije video ekset u drvenom pontonu.

1/3 Vidi galeriju Nebojša Kostrešević poznatiji domaćoj javnosti kao Neša Twins trenutno boravi u Crnoj Gori gde ima nastupe i koristi slobodno vreme za odmor na plaži Foto: Porintskrin, Printscreen/YT, Kurir Arhiva, Damir Dervišagić

Čuvari plaže pružili su mu prvu pomoć i brzo reagovali, ali je zbog prirode povrede Neša ipak upućen u Hitnu pomoć u Budvi, gde je primio odgovarajuću terapiju.

- Sve je u redu, mala nezgoda. Sve se reši kada ste okruženi stručnim i dobrim ljudima- kratko je poručio Neša Twins i našalio se:

- Dobio sam besnilo odmah, počeo sam da ujedam ženski deo populacije na plaži.

Okrenuo se duhovnom životu

U intervjuu koji je dao nedavno za medije, Neša je otkrio da se okrenuo duhovnom životu.

1/5 Vidi galeriju Neša Tvins Foto: Printscreen/YT, Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

- Najgore je kad čovek uđe mlad u tu popularnost. Na početku je to sve bilo kul, a onda je došlo do nekih mojih životnih turbulencija. Bio sam mlad, imao brak, razveo se. To mi nije prijalo zato što sam emotivna osoba. Nisam više našao neko zadovoljstvo u svemu tome i zato je ta pauza bila od 10 godina i ta veza koja je bila sa mojom devojkom tada. To je puklo i ja sam onda imao priliku da biram da li da krenem neku novu vezu ovde u Beogradu ili da se vratim u Švicu. Dete mi je tad bilo malo. Rekoh sebi bolje idem za Švicu da se detetu posvetim - rekao je on, otkrivši čime se bavio proteklu deceniju dok je bio u ilegali:

- Ja sam osoba koja je težila ka duhovnim stvarima jer ubrzo kad sam dostigao tu neku slavu i kad smo počeli da putujemo svetom i sve što ta slava što nosi i hiljadu devojaka, žena kroz moj život je prošlo. Ja sam brzo uvideo posle tog nekog određenog perioda da nisam istinski srećan. To jeste sreća koja se u kratkom periodu pojavi i nestane. I Očigledno je moja duša tražila sreću koja će 24 sata da ne prolazi, a karijera nek dođe na drugo mestu pored toga.

Kurir.rs/Blic