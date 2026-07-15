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Svetlani Ceci Ražnatović preselo je letovanje u Španiji kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja, gde je boravila prethodnih nekoliko dana.

Kako je i sama istakla na Instagramu, nju je po povratku sa puta u porodičnoj vili na Dedinju dočekalo neprijatno iznenađenje.

Prema njenim rečima, voda joj već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

00:25 Ceca se zali da joj voda ulazi u dvoriste Izvor: Instagram

Okružena zidinama

Svetlana Ceca Ražnatović godinama živi u porodičnoj vili u beogradskom naselju Dedinje, koja je među najprepoznatljivijim domovima domaćih javnih ličnosti. Nekretnina se nalazi u ulici Ljutice Bogdana, okružena je visokim zidinama koje pružaju privatnost, a pevačica je više puta isticala da ne voli da svoj dom izlaže javnosti.

Iako je njen privatni život često tema medija, Ceca je godinama nastojala da unutrašnjost kuće sačuva od očiju javnosti. Tek povremeno, kroz fotografije i snimke koje objavljuje na društvenim mrežama ili u emisijama, mogu se videti pojedini delovi vile.

1/9 Vidi galeriju Cecina vila na Dedinju Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je nedavno renovirala porodični dom, a vila se prostire na nekoliko nivoa. Enterijer karakterišu mermerno stepenište, veliki mermerni stubovi i ukrasna ograda od bakra.

Jednom prilikom objavila je fotografije iz dnevnog boravka, gde se moglo primetiti da prostorom dominira nameštaj u svetlim tonovima, dok su komode i stolovi izrađeni od punog drveta.

Ražnatovićeva u velikom bazenu, sauni, prostoru za masažu gde provodi najviše vremena, pa je želela da napravi sebi oazu mira.

Bazen, salon...

Manje je poznato da se u okviru vile nalazi i prostorija uređena kao privatni salon lepote. Tokom priprema za jedan od svojih nastupa, snimatelj je primetio da se nalaze upravo u tom delu kuće.

– Da li ljudi znaju da se nalazimo u tvom salonu? – upitao je.

– Ne znam da li znaju, ali saznaće – odgovorila je Ceca kroz osmeh.

Privatni salon smešten je u neposrednoj blizini bazena, koji se takođe nalazi u okviru vile na Dedinju.

Ražnatovićeva je ranije kroz šalu govorila i da se ispred njene kuće često okupljaju prolaznici i obožavaoci koji je dozivaju, ali je više puta naglasila da joj je važno da dom ostane mesto u kojem ima mir i privatnost.

1/20 Vidi galeriju Ceca Ražnatović ima problem sa poplavom Foto: Damir Dervišagić

Majstori stigli da uklone kvar

Podsetimo, Ceca Ražnatović se nedavno vratila sa odmora u Španiji, gde je boravila kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja, a po dolasku u porodičnu vilu na Dedinju sačekalo ju je neprijatno iznenađenje. Pevačica je na društvenim mrežama pokazala da voda danima nekontrolisano curi tik uz kapiju njenog doma, dok je ulica ispred vile bila raskopana i ispunjena vodom. Nakon što je javno ukazala na problem, na lice mesta ubrzo su izašli radnici Vodovoda, koji su izvršili uviđaj i započeli sanaciju kvara.