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Anid Ćušić, nekadašnji pobednik popularnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, dobio je drugo dete. U njegov dom stigla je još jedna devojčica, kojoj su ponosni roditelji izabrali prelepo ime Sara.

Ono što je posebno iznenadilo javnost jeste činjenica da niko nije znao da porodica uopšte čeka drugo dete, pa su ove prelepe vesti iznenadile i obradovale kako porodicu, tako i brojne prijatelje. Porodica Ćušić je postala bogatija za još jednog člana.

Naime, Anid je u maju prošle godine prvi put postao otac kada je na svet stigla njegova ćerka Lajla, a sada je njihov dom ispunjen dvostrukom srećom nakon rođenja male Sare.

- Lala je dobila pojačanje, a za koji dan vidjet ćemo uz koju pjesmu i pjevača će Sara uživati. Hvala svima na divnim porukama, živi i zdravi bili - napisao je pevač na društvenoj mreži Instagram uz slike male Sare.

1/5 Vidi galeriju Anid Ćušić Foto: Instagram, Printscreen Instagram

Značenje imena Sara

Žensko ime Sara je biblijsko ime hebrejskog porekla koje u osnovnom prevodu znači "kneginja", "princeza" ili "vladarka".

Ime potiče od hebrejske reči Śārāh. Prema Starom zavetu, Sara je bila žena Avrama (Abrahama) i prva jevrejska pramajka. Njeno prvobitno ime bilo je Saraj, ali joj je Bog promenio ime u Sara pre nego što je u dubokoj starosti rodila sina Isaka, kao simbol njenog visokog društvenog i duhovnog statusa.