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Elena Karaman Karić, dizajnerka enterijera i ćerka poznate srpske kreatorke Verice Rakočević, podelila je sa svojim pratiocima kadrove iz Francuske, gde provodi vreme okružena prirodom.

Na Instagramu je objavila snimak jutarnje atmosfere sa imanja u Provansi, prikazujući detalje koji su privukli veliku pažnju.

Na snimku se vidi kako u opuštenom izdanju bere cvetove zelenih hortenzija iz vrta. Sa baštenskim makazama u ruci pažljivo seče raskošne cvasti, koje potom slaže u žutu keramičku vazu i njima ukrašava sto na terasi.

Trpeza je postavljena na otvorenom, preko crveno-belog kariranog stolnjaka, dok ambijent upotpunjuju kameni zidovi i stara drvena vrata karakteristična za jug Francuske.

1/5 Vidi galeriju Elena Karaman Karić Foto: Printscreen/Instagram

Za doručak je pripremila nekoliko klasičnih francuskih specijaliteta. Na stolu su se našli sveže ceđeni sok od pomorandže, kafa, kroasani, peciva sa čokoladom, puter i džem od kajsija. Posuđe je kombinovala sa tamnim pletenim podmetačima ukrašenim školjkama, čime je zaokružila rustičan izgled trpeze.

U pozadini snimka čuje se francuska muzika, dok Elena pokazuje kako provodi mirno jutro u prirodi. Objava je izazvala brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima pohvalili izgled vrta, način uređenja prostora i pažnju koju posvećuje detaljima.

00:18 Elena Karaman Karić - jutro u Provansi Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Od štale rezidencija

Podsetimo, Elena je kupila kuću u Provansi, a sada je kadrove sa impozantnog imanja podelila na svom profilu na Instagramu i otkrila kakvi je sve radovi čekaju.

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam "srce" zemlje - napisala je Elena, pa nastavila dalje da pokazuje delove luksuznog imanja.

- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni - napisala je Elena, ali tu se nije zaustavila, već je pokazala i štalu, koja će joj između ostalog služiti za rituale.

Foto: Printscreen Instagram