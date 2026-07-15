ELENA KARIĆ POKAZALA DETALJE DOMA NA JUGU FRANCUSKE: Nestvarna bašta, starinska vrata i doručak pod vedrim nebom!
Elena Karaman Karić, dizajnerka enterijera i ćerka poznate srpske kreatorke Verice Rakočević, podelila je sa svojim pratiocima kadrove iz Francuske, gde provodi vreme okružena prirodom.
Na Instagramu je objavila snimak jutarnje atmosfere sa imanja u Provansi, prikazujući detalje koji su privukli veliku pažnju.
Na snimku se vidi kako u opuštenom izdanju bere cvetove zelenih hortenzija iz vrta. Sa baštenskim makazama u ruci pažljivo seče raskošne cvasti, koje potom slaže u žutu keramičku vazu i njima ukrašava sto na terasi.
Trpeza je postavljena na otvorenom, preko crveno-belog kariranog stolnjaka, dok ambijent upotpunjuju kameni zidovi i stara drvena vrata karakteristična za jug Francuske.
Za doručak je pripremila nekoliko klasičnih francuskih specijaliteta. Na stolu su se našli sveže ceđeni sok od pomorandže, kafa, kroasani, peciva sa čokoladom, puter i džem od kajsija. Posuđe je kombinovala sa tamnim pletenim podmetačima ukrašenim školjkama, čime je zaokružila rustičan izgled trpeze.
U pozadini snimka čuje se francuska muzika, dok Elena pokazuje kako provodi mirno jutro u prirodi. Objava je izazvala brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima pohvalili izgled vrta, način uređenja prostora i pažnju koju posvećuje detaljima.
Od štale rezidencija
Podsetimo, Elena je kupila kuću u Provansi, a sada je kadrove sa impozantnog imanja podelila na svom profilu na Instagramu i otkrila kakvi je sve radovi čekaju.
- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam "srce" zemlje - napisala je Elena, pa nastavila dalje da pokazuje delove luksuznog imanja.
- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni - napisala je Elena, ali tu se nije zaustavila, već je pokazala i štalu, koja će joj između ostalog služiti za rituale.
- Nekoliko vekova stara štala. Već je vidim kao mali hram, mesto za radionice, hilinge, predavanja, ceremonije i male ženske rituale - otkrila je Elena.