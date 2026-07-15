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Pevačica Jelena Rozga otkrila je da li planira da zadrži svoje prezime ukoliko se uda za dečka Ivana Huljića.

Nikada ne bih promenila svoje prezime. Znaš koliko sam vezana za svoju porodicu, tako da svoje prezime ne bih dirala, i to ne zato što sam poznata - rekla je za IN magazin.

Dodala je da bi eventualno mogla da uz svoje prezime doda i partnerovo.

Pa dobro, možda sa crticom. Ne znam, nisam razmišljala o tome. Još nismo došli do toga, tako da nisam ni imala razloga da razmišljam o tome - poručila je.

1/9 Vidi galeriju Ivan Huljić ne odvaja se od Jelene Rozge Foto: Kurir

Podsetimo, veza između Jelene Rozge i Ivana Huljića od samog početka izazvala je interesovanje javnosti. Razlog za to nije samo činjenica da je Rozga jedna od najpopularnijih pevačica u regionu, već i to što Ivan dolazi iz jedne od najpoznatijih muzičkih porodica u Hrvatskoj. On je sin legendarnog muzičara i kompozitora Tončija Huljića, autora brojnih hitova koji su obeležili hrvatsku pop scenu.

Glasine o velikom venčanju

U poslednje vreme u medijima su se pojavile informacije da bi Jelena Rozga uskoro mogla da stane pred oltar, kao i da bi njeno venčanje moglo da bude jedno od najvećih na domaćoj estradi, sa oko 500 zvanica. Takve tvrdnje brzo su se proširile i izazvale brojne reakcije među fanovima.

Međutim, sama pevačica odlučila je da demantuje takve navode u razgovoru za emisiju „In Magazin“. Rozga je objasnila da ideja o velikoj i raskošnoj proslavi ne odgovara njenoj ličnosti. Poznata po jednostavnosti i skromnosti, istakla je da bi, ukoliko se ona i Ivan jednog dana odluče na brak, to verovatno bilo mnogo intimnije i mirnije slavlje.